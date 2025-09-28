ETV Bharat / bharat

ജന്മം നല്‍കണമെന്നില്ല, കർമം കൊണ്ടും മാതാപിതാക്കളാകാം; ഉറവ വറ്റാത്ത സ്‌നേഹത്തിന്‍റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായി ചിന്നമ്മയും ലിംഗണ്ണയും

ദത്തുപുത്രിയ്‌ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച രണ്ടു പേരാണ് ചിന്നമ്മയും ലിംഗണ്ണയും ഇവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം.

Linganna and daughter Lakshmi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: നിർവചിക്കാനാവാത്ത സ്‌നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവ, വളർന്നുവന്ന ഹൃദയ ബന്ധം, ഇഴ ചേർന്ന ഒരു ഹൃദയം. പലർക്കും പലതിനും വേണ്ടി സ്വന്തം ചോരകുഞ്ഞിനെ പോലും കൊല്ലാൻ മടി കാണിക്കാത്തവരുടെ ഇക്കാലത്ത് ജന്മം കൊണ്ട് അല്ലാതെ കർമ്മം കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളായ രണ്ടു പേർ, ചിന്നമ്മയും ലിംഗണ്ണയും.

ദത്തുപുത്രിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മെഴുകുതിരികൾ പോലെ സ്വയം ഉരുകിയവർ. മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃക. 29 വർഷം മുമ്പ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥ പറയാം... തെലങ്കാനയിലെ നിർമൽ ജില്ലയിലെ മമദയിൽ നിന്നുള്ള കർഷക ദമ്പതികളാണ് ചിന്നമ്മയും ലിംഗണ്ണയും.

ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പല ആശുപത്രികളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന സ്വപ്‌നം സഫലമായില്ല. അതേസമയം, നിർമലിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ആരോ ഒരു നവജാത ശിശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതായി അറിഞ്ഞു. അവരുടെ ഹൃദയം ഉരുകി. അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.

അവർ അവൾക്ക് ലക്ഷ്‌മി എന്ന് പേരിട്ടു. എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് മകൾക്ക് കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതായത്. പോളിയോ ബാധയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തകർന്നുപോയി. കുട്ടിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ലിംഗണ്ണ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. അക്കാലത്ത് ചിന്നമ്മ നിർമലിലെ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു താമസം. തിരുപ്പതിയിലുള്ള ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നിത്യേനയുള്ള പ്രവൃത്തി.

ഒന്നര വർഷം... രണ്ട് വർഷം... പത്ത് വർഷം... വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. ലക്ഷ്‌മി ഒരിക്കൽ പോലും എഴുന്നേറ്റ് നടന്നില്ല. അവൾക്ക് കൈകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ, ലിംഗണ്ണ തിരികെ വന്നു. എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം സംഭവിക്കുമെന്നും മകൾ നടക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച്, ചികിത്സയ്ക്കായി രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം വിറ്റു.

അങ്ങനെയിരിക്കെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ചിന്നമ്മയും വിട പറഞ്ഞു. 30 വയസുള്ള മകളെ പരിപാലിക്കേണ്ട ചുമതല ലിംഗണ്ണയ്‌ക്കായി. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് 70 വയസായി. കാൽമുട്ട് വേദന കാരണം ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. എല്ലാത്തിനും പുറമേ, ലക്ഷ്‌മിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടിവന്നു.

"എല്ലാ ദിവസവും കഷ്‌ടപ്പാടുകളും നഷ്‌ടങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരും. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യും? എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?" -ലിംഗണ്ണ പറയുന്നു. മകളുടെ ചികിത്സയ്‌ക്കായി ആളുകളോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ് ലിംഗണ്ണ ഇപ്പോൾ.

DAUGHTERS DAYTELANGANA NEWSPARENTS LOVEദേശീയ പുത്രി ദിനംSACRIFICING LIVES FOR DAUGHTER

