രുചികരമായ സൗജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നൊരു ട്രെയിൻ; നല്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയല്ല, ഇതു സ്നേഹത്തിൻ്റെ 'ലങ്കാർ' പൊതികൾ!
Published : October 14, 2025 at 3:35 PM IST
ട്രെയിൻ യാത്രകൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ അനുഭവമായിരിക്കും. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മതിമറന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്ത അനുഭുതി സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ, പലപ്പോഴും ട്രെയിൻ യാത്രയിലെ ഭക്ഷണം ചിലർക്കെങ്കിലും താത്പര്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും.
എന്നാൽ രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ലഭിച്ചാലോ?. പ്രഭാത ഭക്ഷണം മുതൽ രാത്രി ഭക്ഷണം വരെ?. അതും തികച്ചും സൗജന്യമായി!. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ട്രെയിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ. ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം, ഈ ട്രെയിനിൽ ആഹാരം വിളമ്പുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അല്ല, മറിച്ച് സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്.
പറഞ്ഞുവരുന്നത് സച്ച്ഖണ്ട് എക്സ്പ്രസിനെ കുറിച്ചാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നന്ദേഡിനും അമൃത്സറിനും ഇടയിലുള്ള 2000 കിമി ദുരത്തിലാണ് യാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യ സസ്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതാകട്ടെ സിഖ് വിശ്വാസികളും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡ് ഗുരുദ്വാരയെയും പഞ്ചാബിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനാണ് സച്ച്ഖണ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്. തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് പോകുന്നവർ വിശന്നിരിക്കരുതെന്ന ആശയമാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനയെ ഈ പ്രവൃത്തിയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചത്.
സ്നേഹത്തിൻ്റെ 'ലങ്കാർ' പൊതികൾ
മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടായി ഓടുകയാണ് സച്ഖണ്ഡ് എന്ന ട്രെയിൻ. അതിൽ 25 വർഷത്തോളമായി ഒരിക്കൽ പോലും ഭക്ഷണ വിതരണം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സിഖ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെയും ഒടുവിലത്തെതുമായ ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിങ് അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡ്. 1666 ൽ ബിഹാറിലെ പട്നയിൽ ജനിച്ച ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിങ് സിഖ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരാധനാപാത്രമാണ്.
ഗുരു ഒടുവിലായി എത്തിപ്പെട്ടത് നന്ദേഡിലാണെന്നാണ് സിഖ് വിശ്വാസം. ആയതിനാൽ തന്നെ അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രം പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുദ്വാരകളിലൊന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡും. ഇരു ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാർക്ക് 'ലങ്കാർ' നൽകുക എന്ന ആശയമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ലങ്കാർ എന്നാൽ സാമൂഹ്യ അടുക്കള എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. നന്മയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ലങ്കാറുകളാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത്.
സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും രുചികൾ
കാദി- ചാവൽ, ദാൽ, സബ്ജി പോലുളള സസ്യ വിഭവങ്ങളാണ് ലങ്കാർ പൊതികളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ന്യൂഡൽഹി, ഭോപ്പാൽ, പർഭാനി, ജൽന, ഔറംഗാബാദ്, മറാത്ത്വാഡ എന്നീ ആറ് പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് സുഖമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം ഈ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നു. ലങ്കാർ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആഡംബരപൂർണമായവയല്ലെങ്കിലും, അവ രുചികരവും പോഷകസമൃദ്ധവുമാണ്. സാധാരണയായി പരിപ്പ് , ചോളം, കിച്ച്ഡി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കോളിഫ്ലവർ പോലുള്ള ലളിതമായ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള കറികളാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.
സച്ഖണ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്(12715/12716)
തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യാർഥം സുവർണക്ഷേത്രത്തെയും നാന്ദേഡിലെ ഗുരുദ്വാരയെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനായി 1995 ൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചതാണ് സച്ച്ഖണ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്. 1998 ൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം സർവീസ് ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ 2006 ലാണ് പ്രതിദിന സർവീസാക്കി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നത്. 2001 ലാണ് നാന്ദേഡ് ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത്.
തുടർന്ന് ട്രെയിൻ കടന്നുപോകുന്ന ആറു സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെ സൗജന്യ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്നും ആഹാരം കഴിക്കാമെന്നതും മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. മതവും വർണവും നോക്കാതെ ഭക്ഷണം വിളമ്പാനാകുന്നത് സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്!
