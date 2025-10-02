ETV Bharat / bharat

പഹല്‍ഗാം ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ നല്‍കിയ തിരിച്ചടിയെ പിന്തുണച്ച് ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത്, പരാമര്‍ശം ദസറ ആഘോഷ വേദിയില്‍

മുന്‍ രാഷ്‌ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദ് പരിപാടിയില്‍ മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു.

MOHAN BHAGWAT SPEECH HINDI MOHAN BHAGWAT VIJAYADASHMI 2025 SHASTRA PUJA
Former President Ram Nath Kovind and RSS Chief Mohan Bhagwat with others on stage during Rashtriya Swayamsevak Sangh Vijayadashami Utsav 2025 in Nagpur, Maharashtra, Thursday Oct. 2, 2025 (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നാഗ്‌പൂര്‍: 26പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് നല്‍കിയതെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത്. നാഗ്‌പൂരില്‍ സംഘത്തിന്‍റെ വാര്‍ഷിക വിജയ ദശമി ഉത്സവാഘോഷങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തെയും സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ കരുത്തിനെയും ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സമൂഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഐക്യത്തെയും അദ്ദേഹം പുകഴ്‌ത്തി.

Also Read: രാഷ്‌ട്രപിതാവിന്‍റെ 156ാം ജന്മദിനത്തില്‍ ആദരവുമായി രാജ്യം രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മുവും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമടക്കമുള്ളവര്‍ രാജ്‌ഘട്ടില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തി

ഇന്ത്യയോട് വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാകാനും ഈ സംഭവം ഉപകരിച്ചതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പലരുടെയും സൗഹൃദത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാനായെന്നും ആര്‍എസ്‌എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നേരത്തെ സംഘടനയുടെ ദസറ പരിപാടികളോട് അനുബന്ധിച്ച് മോഹന്‍ ഭാഗവത് ആയുധ പൂജ നടത്തി. ആര്‍എസ്‌എസ് ആസ്ഥാനത്തെ രശിംബാഗ് മൈതാനത്ത് നടന്ന ആയുധ പൂജയില്‍ പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ പിനാക എംകെ1, പിനാക എന്‍ഹാന്‍സ്, പിനാക തുടങ്ങിയവയും ഡ്രോണുകളും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു.

MOHAN BHAGWAT SPEECH HINDI MOHAN BHAGWAT VIJAYADASHMI 2025 SHASTRA PUJA
Rashtriya Swayamsevak Sangh Vijayadashami Utsav 2025 in Nagpur, Maharashtra, (ETV Bharat)

പരിപാടിയില്‍ ആര്‍എസ്എസ് സ്ഥാപകന്‍ കെ ബി ഹെഗ്‌ഡേവാറിനും മോഹന്‍ ഭാഗവത് ആദരമര്‍പ്പിച്ചു. 1925ല്‍ സ്ഥാപിതമായ ആര്‍എസ്എസിന് നൂറ് വയസ് തികയുകയാണ്.

MOHAN BHAGWAT SPEECH HINDI MOHAN BHAGWAT VIJAYADASHMI 2025 SHASTRA PUJA
Rashtriya Swayamsevak Sangh Vijayadashami Utsav 2025 in Nagpur, Maharashtra, (ETV Bharat)

രാഷ്‌ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഹാന്ധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ 156ാം ജന്മദിനത്തില്‍ ഭാഗവത് ആദരം അര്‍പ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജിയെ വാനോളം പുകഴ്‌ത്തുന്നവയായിരുന്നു ആര്‍എസ്എസ് മേധാവിയുടെ വാക്കുകള്‍. ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര സമരത്തില്‍ മഹാത്മജി നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ വലുതാണെന്ന് മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. മഹാത്മജിയെ ആദരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തെ അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നും അനീതിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് മഹാത്മഗാന്ധി ചെയ്‌തതെന്നും മോഹൻഭാ​ഗവത് പറഞ്ഞു.

MOHAN BHAGWAT SPEECH HINDI MOHAN BHAGWAT VIJAYADASHMI 2025 SHASTRA PUJA
Rashtriya Swayamsevak Sangh Vijayadashami Utsav 2025 in Nagpur, Maharashtra, (ETV Bharat)

നേപ്പാൾ പ്രക്ഷോഭം മുന്നറിയിപ്പാണ്. ജനങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന സർക്കാറുകൾ ജനരോഷം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ മോഹൻ ഭാ​ഗവത് താരിഫ് യുദ്ധത്തിലും പ്രതികരണം നടത്തി. ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആശ്രയിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിന് നിലനിൽക്കാനാവില്ല. സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. രാജ്യം സ്വയം പര്യാപ്‌തമാകണം. പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിനും തിരിച്ചടിക്കും ശേഷം യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാനായെന്നും മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

MOHAN BHAGWAT SPEECH HINDI MOHAN BHAGWAT VIJAYADASHMI 2025 SHASTRA PUJA
Rashtriya Swayamsevak Sangh Vijayadashami Utsav 2025 in Nagpur, Maharashtra, (ETV Bharat)

രാം നാഥ് കോവിന്ദിനൊപ്പം ഹെഗ്‌ഡെവാറിന്‍റെ കൂറ്റന്‍ ശില്‍പ്പത്തിന് സമീപമെത്തിയ അദ്ദേഹം ശില്‍പ്പത്തില്‍ പുഷ്‌പദങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു. സംഘത്തിന്‍റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷമായാണ് ഇക്കുറി ആര്‍എസ്എസ് വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്‍ രാഷ്‌ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദിന് പുറമെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്‌ക്കരി, മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസ് തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHAN BHAGWAT SPEECH HINDIMOHAN BHAGWATVIJAYADASHMI 2025SHASTRA PUJAMOHAN BHAGWAT SPEEC

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.