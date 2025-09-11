ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിന് 2400 രൂപ, ബീജം വില്ക്കുന്നത് കോടികള്ക്ക്; സിങ്കം സിങ്കം താൻ
24 കോടി ആസ്തിയുള്ള പിതാവിന്റെ മകൻ. അവനെങ്ങനെ ചില്ലറക്കാരനാകും?. സിങ്കത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം...
Published : September 11, 2025 at 1:22 PM IST
ഒത്ത വലിപ്പം, ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ആകാരം. കണ്ടാല് ആരുമൊന്ന് നോക്കി നിന്ന് പോകും. ആസ്തിയും വരുമാനവും അറിഞ്ഞാല് മൂക്കത്ത് വിരല് വയ്ക്കും. ബീജം വിറ്റ് കോടികള് സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് അക്ഷരാർഥത്തില് ഞെട്ടും. പറഞ്ഞുവന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ടൈക്കൂണിനെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഒരു 'സിങ്ക'ത്തെ കുറിച്ചാണ്.
ആരാണീ സിങ്കം എന്നല്ലേ? പറയാം. രാജസ്ഥാനിലെ സിക്കാറിൽ നടക്കുന്ന കന്നുകാലി മേളയില് പ്രധാന ആകർഷണമായി ഒരു ഭീമൻ പോത്ത് നില്ക്കുകയാണ്. അവന്റെ കറുത്ത് തിളങ്ങുന്ന തൊലി അവിടെ എത്തിയവരുടെ കണ്ണുകളെ കവർന്നു. കണ്ടവർ കണ്ടവർ അവന് ചുറ്റും കൂടി.
ആകാരവടിവും ഗംഭീരമായ മുഖവും തുടങ്ങി ലക്ഷണമൊത്തൊരു പോത്ത്. ഒട്ടകങ്ങൾ, കുതിരകൾ, പശുക്കൾ, വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലുള്ള എരുമകൾ എന്നിവർക്കിടയില് അവൻ അങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നിന്നു. മേളയിലെത്തിയ പലരും അവനുവേണ്ടി ലേലം വിളിച്ചു. ഒടുക്കം മൂന്ന് കോടി രൂപയിലാണ് ലേലം അവസാനിച്ചത്. ഇവനാണ് ആ സിങ്കം.
മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സിങ്കം. മൃഗഡോക്ടറായ ഡോ. മുകേഷ് ദുധ്വാളാണ് ഉടമസ്ഥൻ. ഏതാണ്ടൊരു 34 മാസം മാത്രമാണ് സിങ്കത്തിന്റെ പ്രായം. ഈ പോത്ത് ഭീമനെ പരിപാലിക്കാൻ ഒരേസമയം അഞ്ചുപേർ വേണം. മൂന്ന് കോടി വരെ നല്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മുകേഷ് സിങ്കത്തെ വില്ക്കാൻ തയാറായില്ല.
ബീജം വില്ക്കുന്നത് കോടികള്ക്ക്
പ്രത്യേക ഇനമായതിനാല് സിങ്കത്തിന്റെ ബീജത്തിനും വലിയ ഡിമാന്റാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ബീജത്തിന് ആവശ്യക്കാരെത്താറുണ്ടെന്ന് ഡോ. മുകേഷ് പറഞ്ഞു. സിങ്കത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിന് 2400 രൂപയാണ് വില. 10 മുതൽ 14 മില്ലി വരെ ബീജം ഒറ്റത്തവണ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് 700 മുതൽ 900 വരെ ഡോസുകൾ നേർപ്പിച്ചാണ് വില്പന. ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയ്ക്ക് സിങ്കത്തിന്റെ ബീജം വില്ക്കാറുണ്ടെന്ന് മുകേഷ് പറഞ്ഞു.
കോടികള് ആസ്തിയുള്ള പിതാവ്
24 കോടി വില വരുന്ന ഭീമന്റെ മകനാണ് സിങ്കം. അമ്മയും നല്ല ശരീരഘടനയും കരുത്തുമുള്ള ഇനം തന്നെ. ഒരേസമയം 24 ലിറ്റർ പാൽ നൽകുന്നുണ്ട് സിങ്കത്തിന്റെ അമ്മ. ഇത് മുറ ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
മെനു അല്പം റിച്ചാണ്
പുല്ലും വൈക്കോലും കാലിത്തീറ്റയും കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല സിങ്കം. ശരീരത്തിന്റെ ഘടന നിലനിർത്താൻ പ്രത്യേക ഗ്വാർ, ബിനോള തീറ്റ ഉള്പ്പെടുന്ന പ്രത്യേക മെനു തന്നെ ഉണ്ട് അവന്. മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാലികളുടെ വില ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മൃഗത്തിന് 50,000 രൂപ മുതൽ 20 കോടി രൂപ വരെ വിലവരും.
സിക്കാർ കന്നുകാലി മേള
സിക്കാറിലെ ബെരി ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കന്നുകാലി മേള സെപ്റ്റംബർ 8 ന് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 13 ന് അവസാനിക്കും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവരും വ്യാപാരികളും പ്രത്യേക കന്നുകാലികളെ വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനുമായി മേളയില് ഒത്തുകൂടും. ജയ്പൂർ, നാഗൗർ, ജോധ്പൂർ, ബിക്കാനീർ, അൽവാർ, ജുൻജുനു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് പ്രധാനമായും മേളയില് എത്തുന്നത്.
Also Read: വർഷത്തില് 15 ദിവസം മാത്രം ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നൊരു സ്റ്റേഷൻ, യാത്രക്കാരെത്തുന്നതോ പിതൃക്കള്ക്ക് ബലിയിടാൻ; ഇവിടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു റെയില്വേ സ്റ്റേഷൻ