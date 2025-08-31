ETV Bharat / bharat

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമ്മയ്‌ക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ അസഭ്യം: അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി - BJP NOT TOLERATE ABUSIVE LANGUAGE

വോട്ടർ അധികാർയാത്ര ദർഭംഗയിലെത്തിയപ്പോള്‍ അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്.

Abusive Language Indian Politics BJP Congress BJP spokesperson RP Singh
BJP spokesperson RP Singh speaking to ETV Bharat (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 9:37 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മയ്‌ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് ആർപി സിങ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വോട്ടർ അധികാർയാത്ര ദർഭംഗയിലെത്തിയപ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് മുഹമ്മദ് റിസ്‌വി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ എന്ന വ്യക്തിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് ആർപി സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോയ ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അന്തരിച്ചുപോയ അമ്മയ്‌ക്കെതിരെ അവർ അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് ഞങ്ങള്‍ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ്? നാല് ദിവസം മുമ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവരുടെ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഇത് പഠിക്കുന്നു.

"പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവരുടെ നേതാക്കൾ കാരണം അത്തരം (മോശം) ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിട്ടില്ല, ബന്ധപ്പെട്ട നേതാവിനെ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് റിസ്‌വിയാണ്, വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം നടക്കുന്നുണ്ട്," - ബിജെപി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അന്തരിച്ച അമ്മയ്‌ക്കെതിരെ ഇത്തരം അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സഹിക്കില്ലെന്നും ബിജെപിയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, കാവി പാർട്ടി ആ പ്രവർത്തകനെ പുറത്താക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇത് കോൺഗ്രസ് ഡിഎൻഎയെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ ഭോലാനാഥ് പാണ്ഡെ ഒരു വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, പിന്നീട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ടിക്കറ്റ് നൽകി. ജഗദീഷ് ടൈറ്റ്‌ലറെപ്പോലുള്ള സിഖുകാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്‌തവരെ എംപിമാരും മന്ത്രിമാരുമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വിക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ബിജെപി വക്താവ് ആർപി സിങ് വിമർശിച്ചു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് അധികാര്‍ യാത്രയുടെ സ്റ്റേജില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ നീ എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും മോദിയുടെ അമ്മയെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നുമാണ് ബിജിപിയുടെ ആരോപണം. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. വോട്ട് അധികാര്‍ യാത്രയുടെ സ്റ്റേജില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് മുഖം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത ചിലര്‍ ഹിന്ദിയില്‍ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും അമ്മയെയും അസഭ്യം പറഞ്ഞതായാണ് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും തേജസ്വി യാദവും പ്രിയങ്കയും ബുള്ളറ്റില്‍ കയറി യാത്ര തുടങ്ങിയ ബീഹാറിലെ ദര്‍ഭംഗയിലെ സ്റ്റേജിലാണ് മോദിയെയും അമ്മയെയും അധിക്ഷേപിച്ചതെന്നും നേതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

