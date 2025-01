ETV Bharat / bharat

പട്ടാപ്പകല്‍ നടുക്കുന്ന കൊള്ള; എടിഎമ്മിലേക്ക് പണവുമായി എത്തിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെ വെടിവയ്‌പ്പ്, ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, VIDEO - ATM CASH TRANSPORT VEHICLE ATTACKED

Screengrabs showing the robbers getting away in their two-wheeler in Shivaji Chowk, in Karnataka's Bidar, on Thursday. ( Etv Bharat )