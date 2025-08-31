ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ റോഡ് അപകട മരണങ്ങൾ ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 2023ലെ കണക്ക് പ്രകാരം റോഡ് അപകട മരണങ്ങൾ 2.6 ശതമാനം ഉയർന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നത്. ഒരു വർഷം മാത്രം 1,73,000 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിദിനം ശരാശരി 474 പേർ റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നു. അതായത് മണിക്കൂറിൽ 20 പേർ മരിക്കുന്നു. മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ എന്ന തോതിലാണ് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം (MoRTH) 2023 ലെ ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മുൻകാല റോഡ് സുരക്ഷ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് സുരക്ഷ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചും സമഗ്രമായ ഒരു അവലോകനം ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നൽകുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം 4,80,583 റോഡപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും ഇതിൽ 1,72,890 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും ആകെ 4,62,200 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ നയരൂപീകരണം, ബോധവത്കരണ കാമ്പെയ്നുകൾ, വ്യക്തിഗത, വാഹന സുരക്ഷ സാങ്കേതിക പുരോഗതി എന്നിവയിലൂടെ ഈ വലിയ മരണസംഖ്യ പരിഹരിക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും റോഡപകട കണക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മോട്ടോർ വാഹന മന്ത്രാലയം ഗതാഗത ഗവേഷണ വിഭാഗം വഴിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളിലുണ്ടാകുന്ന മരണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പെരുമാറ്റപരമായ അശ്രദ്ധ എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ദീർഘകാല പ്രതിസന്ധി: 1970 മുതൽ 2023 വരെ
|വർഷം
ആകെ
അപകടങ്ങൾ
മരണപ്പെട്ട
വ്യക്തികൾ
പരിക്കേറ്റ
വ്യക്തികൾ
അപകട
തീവ്രത
|2001
|4,05,637
|80,888
|4,05,216
|19.9
|2002
|4,07,497
|84,674
|4,08,711
|20.8
|2003
|4,06,726
|85,998
|4,35,122
|21.1
|2004
|4,29,910
|92,618
|4,64,521
|21.5
|2005
|4,39,255
|94,968
|4,65,282
|21.6
|2006
|4,60,920
|1,05,749
|4,96,481
|22.9
|2007
|4,79,216
|1,14,444
|5,13,340
|23.8
|2008
|4,84,704
|1,19,860
|5,23,193
|24.7
|2009
|4,86,384
|1,25,660
|5,15,458
|—
|2010
|4,99,628
|1,34,513
|—
|26.9
|2011
|4,97,686
|1,42,485
|—
|~28.6
|2012
|4,90,383
|1,38,258
|—
|~28.2
|2013
|4,86,476
|1,37,572
|4,94,893
|—
|2014
|4,89,400
|1,39,671
|4,93,474
|28.5
|2015
|5,01,423
|1,46,133
|5,00,279
|29.1
|2016
|4,80,652
|1,50,785
|4,94,624
|~31.4
|2017
|4,64,910
|1,47,913
|4,70,975
|~31.8
|2018
|4,67,044
|1,51,417
|4,69,418
|~32.4
|2019
|4,49,002
|1,51,113
|4,51,361
|~33.6
|2020
|3,66,138
|1,31,714
|3,48,279
|~36.0
|2021
|4,12,432
|1,53,972
|3,84,448
|~37.3
|2022
|4,61,312
|1,68,491
|4,43,366
|~36.5
|2023
|4,80,583
|1,72,890
|4,62,825
|~36.0
റോഡ് സുരക്ഷയിലെ ചരിത്രപരമായ പ്രവണതകള് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴത്തെ ഗൗരവമായ സാഹചര്യം നാളുകളായി രൂപം കൊണ്ടതാണെന്ന് മനസിലാക്കാം. 2001 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടന്ന റോഡപകടങ്ങൾ, അതിലൂടെ ഉണ്ടായ മരണങ്ങളും പരിക്കുകളും അപകട തീവ്രത എന്നിവയുടെ വർഷം തിരിച്ചുള്ള ഡാറ്റ പരിശോധിയ്ക്കാം.
1970 നും 2008 നും ഇടയിൽ മരണനിരക്ക് വർധിച്ചു. അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലിരട്ടിയായി ഉയർന്നു. മരണനിരക്കിൻ്റെ വളർച്ചയേക്കാൾ പരിക്കുകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 7 മടങ്ങ് വർധിച്ചു.
2008-ൽ ആകെ 4,84,704 റോഡപകടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. 2023-ൽ അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നുതന്നെയാണ് (4.8 ലക്ഷം). എന്നാൽ റോഡപകടങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യ 1.76 ലക്ഷമായി വർധിച്ചു, ഇത് മരണനിരക്കിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ആനുപാതികമായ വർധനവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2000-കളുടെ തുടക്കം മുതൽ ഈ പ്രവണത പൊതുവെ സമാനമാണ്, അവിടെ അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും റോഡപകട മരണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ഇന്ന് അപകടങ്ങൾ കൂടുതൽ മാരകമാണെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു.
2023: റോഡ് അപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷം
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് അപകടങ്ങളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും വർധനവ് എന്ന് റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം (MoRTH) റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2023-ലെ റോഡ് അപകടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.
അമിത വേഗത
അമിത വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അമിത വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളും മരണങ്ങളും വർഷം തോറും 1.3 മുതൽ 1.8% വരെ നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചില പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതായി കരുതുന്നു.
വേഗത വർധിപ്പിക്കുന്നത് അപകട സാധ്യത മാത്രമല്ല, ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയാസകരമാകുകയും അപകട തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉയർന്ന മരണനിരക്കിലേക്കും പരിക്കുകളിലേക്കും നയിക്കുന്നു. "ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് വേഗ പരിധി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും വേഗ പരിധി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അടിയന്തര ആവശ്യമാണ്" എന്ന് പരിസറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറും റോഡ് സേഫ്റ്റി നെറ്റ്വർക്ക് അംഗവുമായ രഞ്ജിത് ഗാഡ്ഗിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"മിക്ക കേസുകളിലും, അപകട റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കാരണം അമിതവേഗതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഹൈവേകളിലും സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ ഹൈവേയുടെ ബജറ്റ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ചെലവിൽ പരിഗണിക്കണം, കൂടാതെ, മൊബൈൽ സ്പീഡ് കാമറകൾ/വാനുകൾ വിന്യസിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയും വേഗ പരിധികൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യും, പ്രാദേശിക സാഹചര്യം, അച്ചടക്കമില്ലായ്മ, നടപ്പാക്കലിൻ്റെ അഭാവം, റോഡരികിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ, മോശം റോഡ് അവസ്ഥകൾ മുതലായവയെ ആശ്രയിച്ച് ഇവയും വീണ്ടും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2019-ൽ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾ എല്ലാ റോഡുകളുടെയും രൂപകൽപന, നിർമാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഐആർസി (ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ്) മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന കരാറുകാർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്താം.
തെറ്റായ വശത്ത് വാഹനമോടിക്കുന്നതിനും മറ്റ് നിരവധി ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാമറകളും മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച് ചലാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചലാനുകളിൽ 70-80% പണമടയ്ക്കാത്തതാണ്, ഇത് പിഴകളുടെ പ്രതിരോധ ഫലത്തെ മങ്ങലേല്പ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗത സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചലാൻ സമയബന്ധിതമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തെറ്റായ വശങ്ങളിലെ ഡ്രൈവിങ്ങും ലെയ്ൻ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും
രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം തെറ്റായ വശങ്ങളിലെ ഡ്രൈവിങ്ങും ലെയ്ൻ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും ആണ്. 2023-ൽ 9,432 മരണങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമായി (2022-ൽ ഇത് 9,094 ആയിരുന്നു).
മറ്റ് കാരണങ്ങൾ
- മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കൽ
- മൊബൈൽ ഫോണില് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്
- സിഗ്നൽ മറികടന്നുള്ള വാഹനം ഓടിക്കൽ
- ഹെൽമറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും
അടിസ്ഥാന സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ 8,441 ഡ്രൈവർമാരും 7,584 യാത്രക്കാരും മരിച്ചതായി കണക്കുകൾ. ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ വാഹനമോടിച്ച അപകടങ്ങളിൽ 39,160 റൈഡർമാരും 15,408 പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാരും മരിച്ചു. ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തിഗത അശ്രദ്ധമായ പെരുമാറ്റം മാത്രമല്ല, നടപ്പാക്കലിൻ്റെ പോരായ്മകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പിൻസീറ്റ് യാത്രികരുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.
സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അപകടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ
- തമിഴ്നാട്: 67,213 അപകടങ്ങൾ (ദേശീയ അപകടങ്ങളുടെ 13.9%) - തുടർച്ചയായ ആറാം വർഷവും തമിഴ്നാട് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
- മധ്യപ്രദേശ്: 55,327 അപകടങ്ങൾ (11.5%).
- കേരളം: 48,091 അപകടങ്ങൾ (10%).
- ഉത്തർപ്രദേശ്: 44,534 അപകടങ്ങൾ (9.3%).
- കർണാടക: 43,440 അപകടങ്ങൾ.
മരണങ്ങൾ
- ഉത്തർപ്രദേശ്: 23,652 മരണങ്ങൾ (രാജ്യത്തെ ആകെ മരണത്തിൻ്റെ 13.7%).
- തമിഴ്നാട്: 18,347 മരണങ്ങൾ (10.6%).
- മഹാരാഷ്ട്ര: 15,366 മരണങ്ങൾ (8.9%).
- മധ്യപ്രദേശ്: 13,798 മരണങ്ങൾ (8%).
- കർണാടകയിൽ 12,321 പേർ മരിച്ചു.
സേഫ് കേരള
ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. 'സേഫ് കേരള' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളം ഒരു AI-അധിഷ്ഠിത എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് സംവിധാനം ആരംഭിക്കുകയും ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. ഹെൽമെറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ തമിഴ്നാട് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് വിജയം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് പാലിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു.
Also Read: പരിമിതികളെ തോൽപിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ കളി; കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്കായി അഹമ്മദാബാദിൽ ചെസ് ടൂർണമെൻ്റ്