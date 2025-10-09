ഇന്ത്യാ സഖ്യം പിളർപ്പിലേയ്ക്കോ? സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളോട് ഇടഞ്ഞ് ആർജെഡി
2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയിരുന്ന സീറ്റുകള് ഇത്തവണ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ആർജെഡി ശ്രമിക്കുന്നതായി ഇടതുപക്ഷം. ചൂട് പിടിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകള്.
Published : October 9, 2025 at 3:03 PM IST
പാട്ന: ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തള്ളി രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി). 2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയിരുന്ന സീറ്റുകള് ഇത്തവണ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ആർജെഡി ശ്രമിച്ചതായി ആരോപണം ഉയർന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ സഖ്യ കക്ഷികളുടെ ചർച്ചയും പരാജയമായിരുന്നു.
ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഏകോപന സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ. സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കാരണം ഇടതു പാർട്ടികളുടെ സീറ്റുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർജെഡി നടത്തിയ സർവേയിൽ, കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടതുപക്ഷം മത്സരിച്ച സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ സീറ്റുകൾ ഇത്തവണ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി മുതിർന്ന ആർജെഡി നേതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സർവേ ഫലം അറിഞ്ഞിട്ടും ചില സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇടതു പാർട്ടികളെ അനുവദിക്കുന്നത് മോശം തന്ത്രമായിരിക്കുമെന്നും ആർജെഡി നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"2020 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം നേടിയ സീറ്റുകൾ ആർജെഡിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ലഭിച്ചതാണെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും കരുതുന്നുണ്ട്. മധ്യ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബിഹാറിലെ പാലിഗഞ്ച്, ഘോസി, അർവാൾ, തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ സിപിഐഎംഎൽ വിജയിച്ചത് ആർജെഡി വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണയുടെ ബലത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സീറ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മത്സരിക്കാൻ കൈമാറുന്നത് നല്ല ആശയമല്ല." മുതിർന്ന ആർജെഡി നേതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐഎംഎൽ 19 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും 12 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 63 ശതമാനത്തിലധികം വിജയ സാധ്യതയും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ നേടിയിരുന്നു. സിപിഐ ആറ് സീറ്റുകളിലും സിപിഎമ്മിന് നാല് സീറ്റുകളിലും മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും രണ്ട് സീറ്റുകൾ വീതം നേടിയതിനാൽ യഥാക്രമം 33 ശതമാനവും 50 ശതമാനവും വിജയ സാധ്യത നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആർജെഡി 144 സീറ്റുകളിൽ 75 സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ 70 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് 19 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാനായുള്ളൂ.
ഇത്തവണ മത്സരിക്കാൻ സിപിഐഎംഎൽ 40, സിപിഐ 24, സിപിഎം 11 എന്നിങ്ങനെ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സിപിഐഎംഎല്ലിന് 12 സീറ്റുകൾ മാത്രം നൽകാനും സിപിഐക്കും സിപിഎമ്മിനും നാല് സീറ്റുകൾ വീതം നൽകാനുമാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മാത്രമല്ല, 2020 ലെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐഎംഎൽ മത്സരിച്ച നിരവധി മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരു ഘടക കക്ഷികൾ തമ്മിൽ വച്ച് മാറാനും തേജസ്വി യാദവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം നടപടികൾ സിപിഐഎംഎല്ലിനെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. ഈ പ്രവൃത്തിയെ നിസാരമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും പാർട്ടിയുടെ അന്തസിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുതിർന്ന സിപിഐഎംഎൽ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം സഖ്യത്തിൻ്റെ വിജയസാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സഖ്യത്തിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം വിജയ സാധ്യത. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ശക്തമാണ്. എൻഡിഎ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നളന്ദ, ഗയ, വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, മധുബാനി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് ഞങ്ങൾ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്." മുതിർന്ന സിപിഐഎംഎൽ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പന്ത് ആർജെഡിയുടെ കോർട്ടിലാണെന്നും ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുമെന്നും സിപിഐഎംഎൽ നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എൻഡിഎയെ നേരിടണമെന്നും വിജയിക്കണമെന്നുമുള്ളത് സിപിഐഎംഎല്ലിൻ്റെയും ആർജെഡിയുടെയും ആവശ്യമാണ്. കാലവും സാഹചര്യവുമാണ് ഇരുകക്ഷികളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. 2020 ൽ ആർജെഡി ഏഴ് സീറ്റുകൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ 19 സീറ്റുകൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്തു." ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ സഖ്യത്തിൽ ചേരുന്നതിനാൽ 24 സീറ്റുകളായി കുറയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്ന് സിപിഐഎംഎൽ സൂചിപ്പിച്ചു. 2020 ൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൽ അഞ്ച് ഘടക കക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒമ്പതായി ഇത് വളർന്നു. വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി), രാഷ്ട്രീയ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (ആർഎൽജെപി), ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം), ഇന്ത്യൻ ഇൻക്ലൂസീവ് പാർട്ടി (ഐഐപി) എന്നിവയാണ് പുതുതായി ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നവർ.
പ്രതികരിച്ച് സിപിഐ ബിഹാർ നേതൃത്വം
"ഞങ്ങൾ 24 സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അന്തിമമായ തീരുമാനം ആർജെഡിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് മാന്യവും ബഹുമാനപൂർവവും നീതിയുക്തവുമായിരിക്കണം. 243 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മറ്റ് ഏത് പാർട്ടിയെയും പോലെ സഖ്യത്തിന് വോട്ടുകൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്കാകും. ഏത് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും ഇത് പരിഗണിക്കണം." സിപിഐ ബിഹാർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാം നരേഷ് പാണ്ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയാമെന്നും ഇതിന് ശേഷം മുന്നോട്ടുള്ള വഴി തീരുമാനിക്കുമെന്നും പാണ്ഡെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ട വലിയ പാർട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തെരുവുകളിൽ പോരാടുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളാണ്." സിപിഎം ബിഹാർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ലാലൻ ചൗധരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2020 ൽ ഇടതുപക്ഷം മത്സരിച്ച എല്ലാ സീറ്റുകളിലും ഇത്തവണയും മത്സരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറച്ച് കൂടി സീറ്റ് നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. സമയം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും ചൗധരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ALSO READ: Exclusive: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ചെറിയ ഘടക കക്ഷികള്ക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകാൻ ഇന്ത്യാ സഖ്യം തയ്യാറാവണമെന്ന് ഡി രാജ