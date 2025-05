ETV Bharat / bharat

12 വര്‍ഷമായി പ്രണയത്തിലെന്ന് പോസ്റ്റ്; പിന്നാലെ മകൻ തേജ് പ്രതാപിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി ആർജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് - LALU PRASAD EXPELLES TEJ

Lalu Yadav Disowns Elder Son Tej Pratap Over ‘Moral Misconduct’, Expels Him From RJD ( ETV Bharat )