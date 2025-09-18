'കണ്മുന്നില് പൂര്ണ ഗര്ഭിണി കത്തിയെരിഞ്ഞു', ഒരേ സമയം അനുഗ്രവും ശാപവുമായി മാറിയ ഒരു നാട്;ശിവകാശി പടക്കശാലയുടെ ഇരുണ്ട വശങ്ങള്
379 മരണങ്ങൾ,320-ലധികം പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്, ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവര് ഒട്ടേറേ... വെടിക്കെട്ടുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിവകാശിയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ കഥ.
Published : September 18, 2025 at 11:40 AM IST
ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആഘോഷരാവുകളിലും ഉത്സവ സീസണുകളിലും ആകാശവിസ്മയം തീര്ക്കുന്ന പടക്കങ്ങള്. അവ പല വര്ണത്തില് പല രൂപത്തില് ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേിരിക്കും. കാതടിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമുള്ളവ വേറെയും... ഇതില് ഹരം പൂണ്ട് വെടികെട്ട് കാണാനായി കാത്തുനില്ക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് നമുക്കിടയില്. പൊട്ടിച്ചിതറുന്നതും വര്ണം വിതറുന്ന ലാത്തിരികളുമൊക്കെയായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പടക്കങ്ങള് നിര്മിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരിടമുണ്ട് ഇന്ത്യയില്. ശിവകാശി. “ഇന്ത്യയുടെ ക്രാക്കര് തലസ്ഥാനം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പട്ടണം.
തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരുദുനഗര് ജില്ലയിലെ ചെറിയ പട്ടണമാണ് ശിവകാശി. ദീപാവലിയും വിവാഹങ്ങളും ഉള്പ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ആഘോഷങ്ങളുടെ രാത്രികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പടക്കങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലമാണിത്. പക്ഷേ, ഈ പ്രകാശത്തിനൊപ്പം ഇരുട്ടിന്റെ കഥയും ഇവിടെ നിറഞ്ഞുനില്പ്പുണ്ട്. കാരണം ശിവകാശിക്ക് വെടിക്കെട്ട് വ്യവസായം ഒരു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ശാപമായി മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും ഉപജീവനമായി മാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തൊഴില് അപകടം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാന് ഇവിടുത്തെ അളുകളെ നിര്ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിതമാര്ഗമായ ഈ തൊഴിലിനെകുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് നടത്തിയ ഒരു യാത്ര.
ശിവകാശി എന്ന പടക്ക നിര്മാണശാല
ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന പടക്കങ്ങളുടെ 70 ശതമാനത്തിലധികവും ശിവകാശിയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെറുതും വലുതുമായ 1,570 പടക്ക ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 1,101 ലൈസൻസുള്ള ഫാക്ടറികളും 3,000-ത്തിലധികം ഔട്ട്ലെറ്റുകളും വിരുദുനഗർ ജില്ലയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഈ വ്യവസായത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘടനയായ നാഗ്പൂരിലെ പെസോ (പെട്രോളിയം & എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ) ആണ് പടക്ക ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോകിപ്പിക്കുന്നത്.
2011 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ 200-ലധികം പടക്ക ഫാക്ടറികളില് അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകള് ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ചു. ഈ അപകടങ്ങളിൽ 379 പേർ മരിക്കുകയും 320-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ 40 പേർ 2012 സെപ്റ്റംബർ 5-ന് മുതലിബട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് മരിച്ചത്.
പടക്ക ഫാക്ടറി അപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. 2021 ഫെബ്രുവരി 12 ന് സാത്തൂർ അച്ചൻകുളത്ത് നടന്ന പടക്ക ഫാക്ടറി അപകടം ഇതിന് തെളിവാണ്. തമിഴ്നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ അപകടത്തിൽ 16 സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 27 പേർ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 26 പേർ ഇപ്പോഴും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി പോരാടുകയാണ്.
മരണം മാടിവിളിക്കുന്ന പടക്കശാല
"2021 ഫെബ്രുവരി 12 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. സ്ഫോടനം കേട്ടപ്പോൾ, ഞാനും അച്ഛനും അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരി. അവള് എട്ടുമാസം ഗര്ഭിണിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ അവൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ജീവന് പൊലിഞ്ഞു. പൂര്ണ ഗര്ഭിണിയായ അവള് മരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോള് ഞാന് കരഞ്ഞു. അവളുടെ വീട് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോള് ആ ഭയാനകമായ അപകടം ഓര്മ വരും", പടക്ക ഫാക്ടറി അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട സൂസായി രത്തിന വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്നു, “ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് 10 വർഷമായി കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു. എന്നാല് 2010 ൽ അവർക്ക് പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അപകടത്തിൽ ദമ്പതികൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആ പെൺകുഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോള് വളരുന്നത്. ബന്ധുക്കളുണ്ടെങ്കിലും അവള്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. അതുപോല ഈ അപകടത്തിൽ എന്റെ സഹോദരന്റെ മകന് ഒരു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അവന് കൃത്രിമ കാലുണ്ട്. ഒരു അപകടം കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ച അപകടം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു", അദ്ദേഹം ഞെട്ടലും ഭയവും കലർന്ന സ്വരത്തില് പറഞ്ഞു.
"കുടുംബസാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം, ഞാൻ 19 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു പടക്ക ഫാക്ടറിയില് ജോലിക്ക് പോയി. ഒരിക്കല് അവിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ എന്റെ കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പടക്ക ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിക്ക് പോകുകയല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ല. 2021-ൽ അച്ചൻകുളം പടക്ക ഫാക്ടറി അപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല,"മുത്തുക്കുടി വേദനയോടെ പറഞ്ഞു.
മരണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം
ദുരിതബാധിതരായ തൊഴിലാളികൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി പോരാടുമ്പോൾ ഒരു പടക്ക ഫാക്ടറി ഉടമ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, “ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ പടക്ക ഫാക്ടറികൾ ശരിയായ പെർമിറ്റുകളില്ലാതെ വാടകക്കാരാണ് നടത്തുന്നത്. 800-ലധികം പടക്ക ഫാക്ടറികളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശരിയായ തൊഴിൽ സുരക്ഷയും വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ല. ഇതാണ് എല്ലാ വർഷവും മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം", ദളിത് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്കറ് കറുപ്പയ്യ പറഞ്ഞു.
നഷ്ടപരിഹാരം നിഷേധിച്ചു
അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പര്യാപ്തമല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, "അപകടത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് പഴയതുപോലെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത്ര വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ശബ്ദം എന്നെ ബധിരനാക്കി", പടക്ക ഫാക്ടറി അപകടങ്ങളുടെ ഇരകളിൽ ഒരാളായ ബാലസുപ്പു പറഞ്ഞു.
"തമിഴ്നാടിനെ നടുക്കിയ മാരിയമ്മൽ പടക്ക ഫാക്ടറി അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതവും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടു" എന്ന് പടക്ക അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ദുരിതബാധിതർക്കായി നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ഭീമ റാവു പറഞ്ഞു.
"തമിഴ്നാടിനെ നടുക്കിയ മാരിയമ്മൽ പടക്ക ഫാക്ടറി അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതവും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനുവേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകൾ തള്ളി. എന്നിരുന്നാലും, ഇതുവരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അവർക്ക് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകിയിട്ടില്ല. തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കടമയാണ്," അവർ പറഞ്ഞു.
മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം പകരുന്ന പടക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും തകർന്നടിയുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സുരക്ഷിതത്വം, മതിയായ വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ സന്തോഷം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പടക്ക ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികൾ.
