ETV Bharat / bharat

'ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി പോലും സുരക്ഷിതയല്ല'; കൊൽക്കത്ത സുരക്ഷിത നഗരമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ആർജി കാർ ഇരയുടെ കുടുംബം

കൊൽക്കത്ത സുരക്ഷിത നഗരമെന്ന് എൻസിആർബി റിപ്പോർട്ട്. വിമർശനവുമായി ആർ‌ജി കാർ ഇരയുടെ മാതാപിതാക്കളും പ്രതിപക്ഷവും.

NCRB REPORT RG KAR RAPE CASE SAFEST CITY IN INDIA KOLKATA
A file photo of the protest march to commemorate one year of the RG Kar medic case (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യയിലെ സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊൽക്കത്ത ഇടംപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിമർശനവുമായി ആർ‌ജി കാർ ബലാത്സംഗ ഇരയുടെ കുടുംബം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത നഗരം കൊൽക്കത്തയെന്ന എൻസിആർബി (നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്‌സ് ബ്യൂറോ) റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ അതിക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ട്രെയിനി ഡോക്‌ടറുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയത്.

യഥാർഥ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കാതെ രേഖകൾ മാത്രം നോക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയതെന്നും ഈ കണ്ടെത്തൽ തെറ്റാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് കൊൽക്കത്തയിലെ ആർ‌ജി കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു യുവ ട്രെയിനി ഡോക്‌ടർ അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയാണ് കൊൽക്കത്ത രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളി രംഗത്തെത്തി. ഈ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയവർ യഥാർഥ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഡോക്‌ടറുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

"അവരുടെ പക്കലുള്ള രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 90 ശതമാനവും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാറില്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഘോള പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി മർദനത്തിനിരയായി, ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പുറംലോകം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, കൊൽക്കത്തയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നു, ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് പോലും ഇവിടെ സുരക്ഷിതയല്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു.

എൻസിആർബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫിസിൽ ഇരുന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ നഗരത്തിൽ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ കുട്ടിയോ സുരക്ഷിതരല്ല" എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ഇരയുടെ അമ്മയും റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. "സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, എൻ്റെ മകൾ സ്വന്തം ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടില്ലായിരുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നു" എന്ന് ഇരയുടെ അമ്മ ആരോപിച്ചു.

"കസ്ബർ കോളജിലും ഇത്തരരമൊരു സംഭവം നടന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുനൂറിലധികം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എവിടെയും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഈ നഗരത്തിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ പൊലീസിന് പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, അഴിമതിയുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാവരും വായ അടച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ന് ഇരയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്‌ചയാണ്, ഭരണകക്ഷിയായ ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (എഐടിസി), തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷവും കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നഗരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി രാഷ്ട്രീയ പോര് ചൂട്‌ പിടിയ്‌ക്കുകയാണ്.

അഭിമാനിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുകാന്ത മജുംദാർ പറഞ്ഞു. വിവരങ്ങൾ പൂഴ്‌ത്തിവച്ചാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നാണ് തൃണമൂൽ വാദം.

Also Read: രാജ്യത്ത് കുട്ടികളെ കാണാതാവുന്ന കേസുകളിൽ വൻ വർധനവ്; വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ കേരളം ഒന്നാമത്, എൻആർസിബി റിപ്പോർട്ട്

For All Latest Updates

TAGGED:

NCRB REPORTRG KAR RAPE CASESAFEST CITY IN INDIAKOLKATASAFEST CITY IN INDIA NCRB REPORT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.