ETV Bharat / bharat

യുവ ഡോക്‌ടറുടെ ബലാത്സംഗ കൊലപാതകം: രണ്ട് പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം, കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം - JUNIOR DOCS PROTEST RALLY KOLKATA

Junior doctors take part in a protest rally against the bail grant of Sandip Ghosh and Abhijit Mondal ( ANI Photos )