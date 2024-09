ETV Bharat / bharat

കൊല്‍ക്കത്ത ബലാത്സംഗക്കൊല; മുൻ ആർജി കർ പ്രിൻസിപ്പൽ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി - RG Kar Hospital Attack

By ETV Bharat Kerala Team

File photo of former RG Kar Medical College and Hospital Principal Sandip Ghosh ( ANI )