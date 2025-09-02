ന്യൂഡൽഹി: ബില്ലുകളില് തീരുമാനമെടുക്കാന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറന്സിൽ വാക്കാൽ നീരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീം കോടതി. ഗവർണർക്കും രാഷ്ട്രപതിക്കും സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 200 പ്രകാരം ബില്ലുകൾ അംഗീകരിക്കാനോ, അനുമതി നിഷേധിക്കാനോ, തിരിച്ചയക്കാനോ, രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട്.
രാഷ്ട്രപതി റഫറൻസിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 2) വാദം കേട്ടത്. സംസ്ഥാന അസംബ്ലികൾ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് ഗവർണർമാർ അനുമതി നൽകുന്നതിൽ കാലാതാമസം വരുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു നീക്കം ആർട്ടിക്കിൾ 200 പ്രകാരം ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യറി കടന്നുകയറുന്നത് പോലെയാകുമോ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലതാമസം നേരിടുന്ന കേസുകൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അധികാരങ്ങൾക്ക് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. റഫറൻസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം പൂർത്തിയാകുകയും തമിഴ്നാടും കേരളവും എതിർവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഗവർണർ അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബില്ല് നിയമായി മാറും. പിന്നീട് അത് ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്നും, അത്തരം ഏതൊരു വെല്ലുവിളിയും ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുമെന്നും വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് പറഞ്ഞു. അനുമതി ലഭിച്ചതിനുശേഷവും നിയമങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിൽ കോടതിയുടെ പങ്ക് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാദം ഇങ്ങനെ
തമിഴ്നാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എ എം സിംഗ്വിയാണ് വാദിച്ചത്. ഡീമെഡ് അസന്റ് ഒരു നടപടിക്രമ പ്രക്രിയയാണെന്നും അതിനെതിരായ ഏതൊരു വെല്ലുവിളിയും ഒടുവിൽ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വരുമെന്നും എ എം സിംഗ്വി പറഞ്ഞു. കോടതിക്ക് നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുമോ എന്നും, ഡീമെഡ് അസന്റിനെ ഒരു റിട്ട് ഹർജിയിലൂടെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്നും ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.
എന്നാൽ കോടതി നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് സിംഗ്വി വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായ നടപടികൾക്കെതിരായ വെല്ലുവിളികൾ അവലോകനം ചെയ്യുക മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആറുമാസത്തോളം തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായി കഴിഞ്ഞ തവണ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 പ്രകാരം ബില്ലുകളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ഗവർണർമാർക്കും പ്രസിഡന്റിനും ഒരു പൊതു സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാനാകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഈ ചോദ്യം ഡീമെഡ് അസെന്റ് എന്ന ആശയവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിലൂടെ, കോടതി നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലേക്ക് അല്ല, മറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഫലപ്രദമായി കടക്കുമെന്ന് സിംഗ്വി വാദിച്ചു. സമയപരിധി അവസാനിക്കുകയും ഡീമെഡ് അസെന്റ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ബില്ലിന്റെ മെറിറ്റുകളാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭരണഘടനയുടെ 200, 201 വകുപ്പുകൾ ഗവർണർമാർക്കും പ്രസിഡന്റിനും ബില്ലുകളിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പൊതു സമയപരിധി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സിംഗ്വി വാദിച്ചു, ഓരോ ബില്ലിനുമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കോടതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുകയും എല്ലാ കേസുകളിലും അനാവശ്യമായ ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കാലതാമസം നേരിടുന്ന കേസുകൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം
കാലതാമസം നേരിടുന്ന കേസുകൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കാരണം, ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരം പരാതിപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് ജുഡീഷ്യൽ പുനഃപരിശോധന തേടാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പൊതു സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത സമയപരിധികൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, ഇത് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി സാർവത്രികമായി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ടാക്കുമെന്ന് ഗവായ് പറഞ്ഞു.
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ വിവിധ കേസുകളിൽ കോടതികൾ സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാറുണ്ടെന്ന് സിംഗ്വി പ്രതികരിച്ചു. കോടതി ഒരു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടും അത് പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തമിഴ്നാട് ഗവർണർ കേസിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിലവിലുള്ള ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും സിംഗ്വി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ബില്ലുകളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ഗവർണർമാർക്ക് മൂന്ന് മാസം മതിയെന്നും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഗവർണർക്ക് ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് റഫർ ചെയ്യാമെന്നും സിംഗ്വി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓരോ കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം നോക്കി കോടതികൾ പലപ്പോഴും വിപുലീകരണങ്ങളും മറ്റും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായ് പ്രതികരിച്ചു.
Also Read: പാര്ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനം; ബിആർഎസ് നേതാവ് കെ കവിതയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ