ETV Bharat / bharat

ലോകത്തിലെ സ്വാധീനമുള്ള 100 കമ്പനികളുടെ പട്ടിക പുറത്ത്'; ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇടം നേടി റിലയൻസ് - RELIANCE IS IN TIME LIST 2024

Reliance Industries Limited included in 100 most influential companies in the TIME list 2024 ( ETV Bharat )