ന്യൂഡല്ഹി : എടിഎമ്മുകളില് നിന്ന് 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകള് പിൻവലിക്കാൻ അതാത് ബാങ്കുകള്ക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 30ഓടെ 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകള് പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. സെപ്റ്റംബറോടെ ഏകദേശം 75 ശതമാനത്തോളം പിൻവലിക്കണമെന്ന് നിർദേശത്തില് പറയുന്നു.
2026 മാർച്ച് 31ഓടെ 500 രൂപ നോട്ടുകള് 90 ശതമാനവും എടിഎമ്മുകളില് നിന്ന് പിൻവലിക്കണമെന്നും ബാങ്കുകളോട് ആർബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇനി എടിഎമ്മുകളില് നിന്ന് 100, 200 നോട്ടുകള് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ആർബിഐയുടെ അറിയിപ്പുണ്ട്. 500 രൂപ നോട്ടുകള് കൈവശം വയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർ ഇപ്പോള് തന്നെ എടിഎമ്മുകളില് നിന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും ആർബിഐ നിർദേശിക്കുന്നു.
നേരെ എടിഎമ്മിലേക്ക് ഓടാൻ വരട്ടെ. പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വാട്സ്ആപ്പ് അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള് വഴി പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തയെ കുറിച്ചാണ്. വലിയ രീതിയിലാണ് ഈ വാർത്ത പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം.
വാർത്ത വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. റസർവ് ബാങ്ക് ഇത്തരമൊരു നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 500 രൂപ നോട്ടുകള് നിയമപരമായി തുടരുമെന്നും ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകളില് വീഴരുത് എന്നും നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സില് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം പോസ്റ്റും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
Has RBI really asked banks to stop disbursing ₹500 notes from ATMs by September 2025? 🤔— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 1, 2025
A message falsely claiming exactly this is spreading on #WhatsApp #PIBFactCheck
✅ The @RBI has issued NO such instruction!
✅ ₹500 notes will continue to be legal tender.
🚨 Don’t… pic.twitter.com/rlr3K5pcro
വ്യാജ വാർത്ത 2025 ജൂലൈ മുതല് സജീവം
നേരത്തെയും ഇതേ വ്യാജ വാർത്ത വൻതോതില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അന്നും പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് ടീം വസ്തുത അറിയിച്ച് രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷേ വീണ്ടും വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതായാണ് വിവരം. പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് പങ്കിട്ട എക്സ് പോസ്റ്റിന് താഴെ വന്ന കമന്റുകള് തന്നെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
2025 ജൂലൈ മുതല് ഈ വ്യാജ സന്ദേശം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സ്ആപ്പിലൂടെയായിരുന്നു അധികമായും പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഔദ്യേഗികമായി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ആർബിഐ അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തെ മൊത്തം വിനിമയത്തിലുള്ള 40 ശതമാനത്തിലധികം നോട്ടുകളും അഞ്ഞൂറിൻ്റേതാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2024-25ലെ റിസര്വ് ബാങ്ക് റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിനിമയം ചെയ്യുന്ന കറന്സിയാണ് 500 രൂപയുടേത്.
Also Read:
- പുതിയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താം, മീറ്റ് ചെയ്യാം; നായകള്ക്കും ഇനി സ്വന്തമായി ഡേറ്റിങ് ആപ്പ്
- കേരളത്തിന്റെ അയൽസംസ്ഥാനത്ത് ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ തുറന്നു: ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ; 'ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാളി'നെ കുറിച്ചറിയാം
- ഓലക്കുടയും സർവാഭരണവും, 'പാതാള'ത്തില് നിന്ന് 'കയറില് തൂങ്ങി' മാവേലിയുടെ എൻട്രി; അല്ലേലും ഫയർ ഫോഴ്സ് പൊളിയല്ലേ
- തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ നൈർമല്യവും ഗൃഹാതുരത്വമുണര്ത്തുന്ന പൂക്കുട്ടകളും; പഴമയുടെ പൊലിമയിൽ ഇഷ്ടിക ബസാറിൻ്റെ ഓണാഘോഷം
- 'മെഡലാണ് ലക്ഷ്യം'; ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഒരുങ്ങി അബ്ദുല്ല അബൂബക്കർ, സ്വന്തം റെക്കോഡ് തിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ