ETV Bharat / bharat

400 അടി ഉയരത്തില്‍ വൈദ്യുതി ഓഫായി, എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്‍റെ റാറ്റ് പുറത്തേക്ക്; ഞെട്ടലോടെ യാത്രക്കാര്‍

എയർ ഇന്ത്യ ഡ്രീംലൈനർ വിമാനത്തിന്‍റെ റാറ്റ് ആണ് പറക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തേക്ക് വന്നത്.

AIRCRAFT LANDS SAFELY RAT ACTIVATION AIR INDIA FLIGHT AIR INDIA LATEST NEWS
Representational Image ((IANS))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബർമിങ്ങാം: എയർ ഇന്ത്യ ഡ്രീംലൈനർ വിമാനത്തിന്‍റെ റാം എയർ ടർബൈൻ (റാറ്റ്) പറക്കലിനിടെ പുറത്തേക്കു വന്നു. എന്നാല്‍ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കി. ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 4) അമൃത്സറിൽ നിന്നും ബർമിങ്ങാമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എഐ117 വിമാനം ലാന്‍ഡിംഗിന് മുന്‍പ് 400 അടി ഉയരത്തില്‍ വച്ചാണ് റാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്.

വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാന്‍ഡ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ നടത്തി.

റാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോള്‍

റാം എയര്‍ ടര്‍ബൈന്‍ (Ram Air Turbine – RAT) എന്നത് വിമാനങ്ങളിലെ അപകടഘട്ടങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി ഉറവിടം (emergency power source) ആണ്. വിമാനത്തിലെ എല്ലാ വൈദ്യുതി സ്രോതസുകളും പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകുമ്പോഴാണ് വിമാനത്തിന്‍റെ അടിയില്‍ നിന്ന് റാറ്റ് തനിയേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്.

റാം എയർ ടർബൈൻ വിമാനത്തിൽ എഞ്ചിനുകൾ ഓഫ് ആയാലോ വൈദ്യുതി സംവിധാനത്തിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചാലോ സ്വയം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറിയ കാറ്റാടിയാണ്. ജനറേറ്ററും എപിയുവും (ആക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റ്) ബാറ്ററികളും തകരാറിലാകണം (total electrical failure) എങ്കില്‍ മാത്രമേ റാറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുള്ളു.

ഇത് വിമാനത്തിന്‍റെ മുന്നിലൂടെ വരുന്ന കാറ്റിന്‍റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള വൈദ്യുതി മാത്രമേ റാറ്റിന് നൽകാനാകൂ. അതിലൂടെ വിമാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന സംവിധാനങ്ങൾ വിമാനത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക. ആശയവിനിമയം ഇന്‍സ്ട്ര‌മെന്‍റ്സ് മുതലായവ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായി നിലനിര്‍ത്തുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

എന്നാല്‍ മറ്റു വിമാനങ്ങളിലേത് പോലെ പൈലറ്റുമാര്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ ഡ്രീംലൈനര്‍ വിമാനത്തിലെ റാറ്റ് സംവിധാനം പുറത്തേക്ക് വരുത്താന്‍ കഴിയില്ല. അപകട ഘട്ടത്തിൽ തനിയെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അടുത്തിടെ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടത്തിലും നിലംപതിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് റാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ റാറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാലും വിമാനത്തിന് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്‌താവന

വിമാനത്തിന്‍റെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനങ്ങളും സാധാരണ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാന്‍ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, ബർമിങ്ങാമിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള എഐ114 വിമാനം റദ്ദാക്കി.

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻ‌ഗണനയെന്നും എയർ ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം വിമാനത്തില്‍ എത്രപേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം എയര്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

Also Read: ആധാര്‍ വെരിഫിക്കേഷനില്‍ പുതിയ മാറ്റം; ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് കുട്ടികള്‍ക്ക് സേവനം സൗജന്യം

For All Latest Updates

TAGGED:

AIRCRAFT LANDS SAFELYRAT ACTIVATIONAIR INDIA FLIGHTAIR INDIA LATEST NEWSAIR INDIA EMERGENCY LANDING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.