ഭോപ്പാല്: മധ്യപ്രദേശില് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മഹാരാജ യശ്വന്ത്റാവു ആശുപത്രിയിൽ എലിയുടെ കടിയേറ്റ രണ്ടാമത്തെ നവജാത ശിശു മരിച്ചു. സമാന സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു നവജാത ശിശു മരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞും മരിച്ചത്. രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മരണത്തില് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടത്താത്തത് ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്കെതിരെ വന് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി.
ഇതിനുപിന്നാലെ, ആരോപണങ്ങള് തള്ളി ആശുപത്രി അധികൃതര് രംഗത്തെത്തി. എലിയുടെ കടിയല്ല, രക്തത്തിലെ അണുബാധയാണ് കുട്ടിയുടെ മരണകാരണമെന്ന് അധികൃതര് അവകാശപ്പെട്ടു. ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താതെ മൃതദേഹം കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയതെന്നും ആശുപത്രിയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ശക്തമായ നടപടി
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇൻഡോറിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മെഡിക്കൽ കോളജുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശുപത്രിയിലെ നിരവധി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. സംഭവത്തില് വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗം മേധാവിക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ട് നഴ്സിങ് ഓഫിസർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ടിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ്
എലിയുടെ കടിയേറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികള് മരിച്ചത് വന് പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതോടെ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് സംഭവത്തില് ഇടപെട്ടു. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായും, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായും, ഇൻഡോർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമായും സംസാരിച്ചതായും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അവരോട് നിർദേശിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യമേഖലയില് മേഖലയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവഗണനയും സർക്കാർ വച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഡോക്ടര്മാരുടെ വിശദീകരണം
എലികളുടെ കടിയേറ്റ് മരിച്ച നവജാത ശിശുവിന് 1.60 കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നതെന്നും കുടൽ വൈകല്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ജന്മനാ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എംവൈഎച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ജിതേന്ദ്ര വർമ്മ പറഞ്ഞു.
ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് ആശുപത്രിയില് വച്ച് കുഞ്ഞിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയുണ്ടായി. 'സെപ്റ്റിസീമിയ' അഥവാ രക്ത അണുബാധ കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ നില ഗുരുതരമായിരുന്നുവെന്നും അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താതെ മൃതദേഹം അവർക്ക് വിട്ട് നല്കിയതെന്നും ഡോക്ടര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ ഇടതുകൈയുടെ രണ്ട് വിരലുകളിൽ എലികൾ കടിച്ചതിനാൽ നേരിയ പോറലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ വർമ്മ പറഞ്ഞു.
ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ച നവജാത ശിശുവിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ന്യൂമോണിയ മൂലമാണ് മരിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് ചികിത്സ നൽകിയ ഡോക്ടര്മാര് വ്യക്തമാക്കിയതായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോ. അരവിന്ദ് ഗംഗോറിയ പറഞ്ഞു.
"നവജാത ശിശുക്കളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും വ്യത്യസ്ത ജന്മനാ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു. ക്രമേണ അവരുടെ നില ഗുരുതരമായി. ചികിത്സയ്ക്കിടെയുള്ള ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തെ എലികളുടെ കടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കരുത്," ഡോ. യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്ലീനിങ്, സുരക്ഷ, ഡാറ്റാ എൻട്രി എന്നിവയ്ക്കായി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനത്തിന് പ്രതിമാസം 1 കോടി മുതൽ 1.5 കോടി രൂപ വരെ സര്ക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഡോ. യാദവ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഇത്രയും തുക ലഭിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചു.
ഇടപെട്ട് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്
ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശിഷ് സിങ് സംഭവം നടന്ന ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു. ആശുപത്രിയില് ഓഡിറ്റ് നടത്തുമെന്നും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു.
എൻജിഒ സംഘടനയുടെ ഇടപെടല്
അതേസമയം, രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷന് 'ജൻ സ്വാസ്ത്യ അഭിയാൻ മധ്യപ്രദേശ്' എന്ന എൻജിഒയുടെ സംഘടന കത്തെഴുതി. ഈ ആശുപത്രിയിലെ നവജാതശിശുക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലും കടുത്ത അശ്രദ്ധയുണ്ടായതായും ഇത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായെന്നും സംഘടന ആരോപിച്ചു.
