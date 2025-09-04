ബെംഗളൂരു: ആട് വളര്ത്തല് കേവലം ഒരു കൃഷി മാത്രമല്ല അത് ഉപജീവന മാര്ഗമായി കാണുന്നവരും നിരവധിയാണ്. പാവപ്പെട്ടവരുടെ പശുവാണ് ആടെന്ന് പറയാം. പാല് വില്പ്പന നടത്തുന്നതിനൊപ്പം വേഗത്തില് പെറ്റ് പെരുകുന്ന ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വില്പ്പനയും നടത്താം.
ആട് കൃഷിയുള്ളവരുടെ വീട്ടില് മിക്കപ്പോഴും പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങള് ജനിക്കാറുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ജനനത്തില് മനുഷ്യരെ പോലെ ഇവകള്ക്കും ചില തകരാറുകള് സംഭവിക്കുന്നത് അത്ര അത്ഭുതമാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. എന്നാല് മൈസൂരൂവില് നിന്നും അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്ന വാര്ത്ത ഏവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതും ഏറെ കൗതുകപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്.
നഞ്ചന്ഗുഡിലെ കുരഹട്ടിയില് നിന്നുള്ള വിചിത്രമായ വാര്ത്തയാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലും പ്രചരിക്കുന്നത്. കര്ഷകനായ രവീഷിന്റെ വീട്ടിലെ ആട് ജന്മം നല്കിയത് രണ്ട് തലകളും നാല് കണ്ണുകളും രണ്ട് വായയും രണ്ട് ചെവികളുമുള്ള കുഞ്ഞിനാണ്.
ഒറ്റ പ്രസവത്തില് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഒന്ന് സാധാരണ കുട്ടിയാണ്. എന്നാല് രണ്ടാമത്തേത് അതിവിചിത്രം തന്നെ. ആട്ടിന് കുട്ടിയെ കണ്ട രവീഷും നാട്ടുകാരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. രണ്ട് തലയുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ ശരീരമാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആട്ടിന് കുട്ടിക്കില്ല.
രണ്ട് വായയിലൂടെയും കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. നടക്കുന്നതിന് അടക്കം മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആടിനില്ല. അപൂര്വ്വ ജനനത്തിന്റെ വാര്ത്ത കാട്ടുതീ പോലെ നാടാകെ പടര്ന്നു. കേട്ടവരെല്ലാം ആട്ടിന് കുഞ്ഞിനെ കാണാന് രവീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി.
'നിരവധി ആടുകളെ വളര്ത്തിയിട്ടും ഇത്തരമൊരു കുഞ്ഞിനെ താന് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് കര്ഷകനായ രവീഷ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കേസുകളില് കുഞ്ഞുങ്ങള് കൂടുതല് കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല് ആട്ടിന് കുട്ടിക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആട്ടിന് കുട്ടിയെ മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഡോക്ടര് പറയുന്ന നിര്ദേശം അനുസരിക്കുമെന്നും രവീഷ് പറഞ്ഞു. ആടിനെ കാണാന് ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് മടങ്ങുന്നവര് താനുമായി അത്ഭുതം പങ്കിടുന്നുണ്ടെന്നും രവീഷ് പറഞ്ഞു.
