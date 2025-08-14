ETV Bharat / bharat

അംഗീകാര നിറവില്‍ വീണ്ടും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ്; മുംബൈ ട്രാവല്‍ ആന്‍ഡ് ടൂറിസം മേളയില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ബൂത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം - BOOTH DECORATION AWARD

റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന് മറ്റൊരു അംഗീകാരം കൂടി. ഏറ്റവും മികച്ച അലങ്കാര ബൂത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേരത്തെ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന ട്രാവല്‍ ആന്‍ഡ് ടൂറിസം മേളയിലും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

RAMOJI GROUP DOES TRAVEL AND TOURISM FAIR MUMBAI RAMOJI FILM CITY
Ramoji Group stall at Travel and Tourism Fair in Mumbai (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Ramoji Group wins award at Travel and Tourism Fair held in Mumbai (ETV Bharat)

മുംബൈ: റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ കിരീടത്തില്‍ മറ്റൊരു പൊന്‍തൂവല്‍ കൂടി. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിലെ ജിയോ വേള്‍ഡ് സെന്‍ററില്‍ നടന്ന ട്രാവല്‍ ആന്‍ഡ് ടൂറിസം മേളം 2025ല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ബൂത്ത് ഡെക്കറേഷന്‍ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

Also Read: പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട പഞ്ചായത്തിനെ നേട്ടത്തിന്‍റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച ഗ്രാമപിതാവിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ആദരവ്, അഭിമാന നിറവില്‍ ഗ്രാമം

ജൂലൈയില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന മേളയിലും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഇതേ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്‌ചയാണ് മേള അവസാനിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി കാമ്പസിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ നിരവധി പേരാണ് അതിമനോഹരമായി സജ്ജമാക്കിയ റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് അതിമനോഹരമായ സ്റ്റാളുകളാണ് മുംബൈയില്‍ സജ്ജമാക്കിയത്. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി ലഘുലേഖകളും തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമാക്കുന്ന എല്‍ഇഡി വാളുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മൂന്ന് ദിവസത്തെ മേളയില്‍ റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ സ്റ്റാളിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് സന്ദര്‍ശകരെത്തി. നിരവധി ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ മേള സഹായകമായെന്ന് റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ മുംബൈ വെസ്റ്റേണ്‍ സെയില്‍സ് വകുപ്പിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള മൊബിന്‍ മേഘരാജ് പറയുന്നു.

ബാഹുബലി അടക്കം നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകള്‍ പിറന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ബഹുജനങ്ങള്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ മേള സഹായകമായി.

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് മിക്ക സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും അറിയില്ല. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് താങ്ങാനാകുന്നത് മുതല്‍ ആഡംബര ഹോട്ടലുകള്‍ വരെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. നിരവധി ട്രാവല്‍ കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിയത്. സാഹസ് എന്ന പേരില്‍ അഡ്വൈസറി വിനോദസഞ്ചാരവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിങ് , അമ്പെയ്‌ത്ത് തുടങ്ങിയ വിനോദങ്ങളുമുണ്ട്.

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക വിനോദങ്ങളുമുണ്ട്. സാഹസിക പ്രേമികള്‍ക്കും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും കോളജുകള്‍ക്കും കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കും സാഹസില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

നാലായിരത്തോളം കമ്പനികള്‍ പങ്കെടുത്ത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവു വലിയ വിനോദസഞ്ചാര വാണിജ്യ മേളയാണ് മുംബൈയില്‍ അരങ്ങേറിയത്. നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ മേളയില്‍ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീലങ്ക, സിംഗപ്പൂര്‍, റഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, മാലദ്വീപുകള്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, തായ്‌ലന്‍ഡ്, നേപ്പാള്‍, ബഹ്‌റെയ്ന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് മേളയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

Ramoji Group wins award at Travel and Tourism Fair held in Mumbai (ETV Bharat)

മുംബൈ: റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ കിരീടത്തില്‍ മറ്റൊരു പൊന്‍തൂവല്‍ കൂടി. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിലെ ജിയോ വേള്‍ഡ് സെന്‍ററില്‍ നടന്ന ട്രാവല്‍ ആന്‍ഡ് ടൂറിസം മേളം 2025ല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ബൂത്ത് ഡെക്കറേഷന്‍ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

Also Read: പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട പഞ്ചായത്തിനെ നേട്ടത്തിന്‍റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച ഗ്രാമപിതാവിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ആദരവ്, അഭിമാന നിറവില്‍ ഗ്രാമം

ജൂലൈയില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന മേളയിലും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഇതേ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്‌ചയാണ് മേള അവസാനിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി കാമ്പസിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ നിരവധി പേരാണ് അതിമനോഹരമായി സജ്ജമാക്കിയ റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് അതിമനോഹരമായ സ്റ്റാളുകളാണ് മുംബൈയില്‍ സജ്ജമാക്കിയത്. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി ലഘുലേഖകളും തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമാക്കുന്ന എല്‍ഇഡി വാളുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മൂന്ന് ദിവസത്തെ മേളയില്‍ റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ സ്റ്റാളിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് സന്ദര്‍ശകരെത്തി. നിരവധി ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ മേള സഹായകമായെന്ന് റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ മുംബൈ വെസ്റ്റേണ്‍ സെയില്‍സ് വകുപ്പിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള മൊബിന്‍ മേഘരാജ് പറയുന്നു.

ബാഹുബലി അടക്കം നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകള്‍ പിറന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ബഹുജനങ്ങള്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ മേള സഹായകമായി.

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് മിക്ക സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും അറിയില്ല. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് താങ്ങാനാകുന്നത് മുതല്‍ ആഡംബര ഹോട്ടലുകള്‍ വരെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. നിരവധി ട്രാവല്‍ കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിയത്. സാഹസ് എന്ന പേരില്‍ അഡ്വൈസറി വിനോദസഞ്ചാരവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിങ് , അമ്പെയ്‌ത്ത് തുടങ്ങിയ വിനോദങ്ങളുമുണ്ട്.

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക വിനോദങ്ങളുമുണ്ട്. സാഹസിക പ്രേമികള്‍ക്കും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും കോളജുകള്‍ക്കും കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കും സാഹസില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

നാലായിരത്തോളം കമ്പനികള്‍ പങ്കെടുത്ത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവു വലിയ വിനോദസഞ്ചാര വാണിജ്യ മേളയാണ് മുംബൈയില്‍ അരങ്ങേറിയത്. നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ മേളയില്‍ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീലങ്ക, സിംഗപ്പൂര്‍, റഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, മാലദ്വീപുകള്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, തായ്‌ലന്‍ഡ്, നേപ്പാള്‍, ബഹ്‌റെയ്ന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് മേളയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI GROUP DOESTRAVEL AND TOURISM FAIRMUMBAIRAMOJI FILM CITYBOOTH DECORATION AWARD

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.