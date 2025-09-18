ETV Bharat / bharat

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍

റാമോജി റാവുവിനൊപ്പമുള്ള ഓര്‍മകള്‍ പങ്കിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന് ആശംസകളും നേര്‍ന്നു.

RAMOJI GROUP CMD KIRON SABALA EENADU GOLDEN JUBILEES ETV PEARL JUBILEE
Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron and ETV Network CEO Bapineedu Choudary during their meeting with Prime Minister Sri Narendra Modi, in Delhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2025 at 6:24 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായ സിഎച്ച് കിരണ്‍. ഈനാടുവിന്‍റെ സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്‍റെയും ഇടിവിയുടെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്‍റെയും സന്തോഷം പങ്കിട്ടു കൊണ്ടായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച്ച. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ ഇടിവി നെറ്റ്‌വർക്ക് സിഇഒ കെ.ബാപിനീദു ചൗധരിയും ചെയര്‍മാന്‍ സിഎച്ച് കിരണിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, along with ETV Network CEO Bapineedu Choudary, in Delhi. (ETV Bharat)

കൂടിക്കാഴ്‌ചക്കിടെ റാമോജി റാവുവുമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹ ബന്ധം പ്രധാനമന്ത്രി ഓര്‍ത്തെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ നേരില്‍ക്കണ്ട സന്ദര്‍ഭവും തങ്ങള്‍ നടത്തിയ ആശയ വിനിമയവും പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്‌മരിച്ചു." സ്ഥാപക ചെയര്‍മാന്‍ റാമോജി റാവുവുമായി താന്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ച അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഓര്‍ത്തെടുത്തത്." കൂടിക്കാഴ്‌ചക്ക് ശേഷം റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ ആന്‍ഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടര്‍ കിരണ്‍ പറഞ്ഞു. റാമോജി റാവുവിന്‍റെ ഓര്‍മകള്‍ തനിക്കെപ്പോഴും സന്തോഷം നല്‍കുന്നതാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ ഇടിവി നിർമ്മിച്ച അന്നദത്തയെന്ന പരിപാടിയെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി വാചാലനായി. തന്‍റെ ഇഷ്‌ട പരിപാടികളിലൊന്നായിരുന്നു അന്നദത്തയെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇടിവി തെലുഗു ചാനലില്‍ ഇപ്പോഴും പരിപാടി തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ കിരണ്‍ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു.

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, in Delhi (ETV Bharat)

ചെറു ധാന്യങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് മില്ലറ്റ് ബ്രാന്‍ഡായ സബല വിപണിയില്‍ ഇറക്കിയതിനെ കുറിച്ചും ചെയര്‍മാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചു. വിഷയത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിലയേറിയ ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്‌തു." ഞങ്ങളുടെ മില്ലറ്റ് ഉത്‌പന്നങ്ങളെപ്പറ്റി ഉപദേശ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചു. " ഇത് ധാന്യ കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന് ആശംസകളും നേര്‍ന്നതായി ചെയര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു.

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron greeting Prime Minister Narendra Modi, in Delhi. (ETV Bharat)

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താനായതില്‍ അതീവ സന്തോഷവാനാണെന്ന് കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം സിഎച്ച് കിരണ്‍ പറഞ്ഞു. ഈനാടുവിന്‍റെ 50ാം വാര്‍ഷികവും ഇടിവിയുടെ 30ാം വാര്‍ഷികവും ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലെ കൂടിക്കാഴ്‌ച ഏറെ സന്തോഷമുള്ളതാണെന്നും എനിക്കൊപ്പം ഇടിവി സിഇഒ കെ. ബാപിനീദുവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കിരണ്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇരുവരും മൊമെന്‍റോകളും കൈമാറി.

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, in Delhi (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഈനാടു ദിനപത്രം സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചത്. ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വര്‍ത്തമാന പത്രം എന്ന ധര്‍മ്മമാണ് ഈനാടു നിറവേറ്റി വരുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയ്ക്ക് സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തുന്നതിലും വര്‍ഷങ്ങളായി ഈനാടു അതിന്‍റേതായ പങ്ക് നിറവേറ്റി വരുന്നു. 1974 ഓഗസ്റ്റ് 10 വിശാഖപട്ടണത്തിന്‍റെ തീരത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ഈനാടു ദിനപത്രം ഇന്ന് അലയാഴികള്‍ക്കും പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വളര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു.

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, along with ETV Network CEO Bapineedu Choudary, in Delhi. (ETV Bharat)

റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ടിവി ചാനലായ ഇടിവി തെലുഗു 1995 ഓഗസ്റ്റ് 27നാണ് സംപ്രേഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇടിവി ചാനല്‍ അതിന്‍റെ 30 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. വിനോദ വിജ്ഞാന മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള അതികായരും താരങ്ങളുമടക്കം നിരവധി പ്രമുഖരാണ് ചാനലിന്‍റെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

RAMOJI GROUP CMD KIRONSABALAEENADU GOLDEN JUBILEESETV PEARL JUBILEERAMOJI CHAIRMAN KIRON MEETS PM

