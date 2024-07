ETV Bharat / bharat

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മേള; മികച്ച അലങ്കാരത്തിനുള്ള അവാർഡ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് - Best Decoration Award for RFC

(From left) Breathtaking landscapes at Ramoji Film City in Hyderabad (Top) Ramoji Film City General Manager Shovan Mishra and Associate Vice-President TRL Rao receive the Best Decoration Award awarded to Ramoji Film City from Chairman-CEO of the Travel and Tourism Fair Sanjeev Aggarwal (Bottom) Stuntmen performing stunts at Wild West Stunt Show at Ramoji Film City ( ETV Bharat )