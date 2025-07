ETV Bharat / bharat

രാമനാമം പൂര്‍വ ജന്മ പാപങ്ങള്‍ പോലും ഇല്ലാതാക്കും, അറിയാം രാമനാമ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്; രാമായണ മാസാചരണം നാലാം ദിവസം - RAMA ERASE EVEN THE SINS OF PAST

Rama will erase even the sins of past ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 20, 2025 at 7:25 AM IST 2 Min Read