മുന്നറിയിപ്പുമായി രാജ്‌നാഥ് സിങ്: 'സർ ക്രീക്കിൽ പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ ചരിത്രവും ഭൂമിശാത്രവും മാറുന്ന തിരിച്ചടി'; അധിനിവേശ കശ്‌മീരിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷം

സർ ക്രീക്ക് പ്രദേശത്തെ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക വിന്യാസത്തിലാണ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്‌മീരിൽ ജനങ്ങളും പാക് ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ സംഘർഷവും രൂക്ഷമാകുന്നു.

Rajnath Singh (File Photo) (IANS)
Published : October 2, 2025 at 3:00 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വിജയദശമി ദിന ആഘോഷ പരിപാടിയ്‌ക്കിടെ പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. സർ ക്രീക്ക് പ്രദേശത്തെ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക വിന്യാസത്തിലാണ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രം മറക്കരുതെന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടായാൽ ചരിത്രവും ഭൂമിശാത്രവും മാറുന്ന തരത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നുമാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

“സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 78 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും, സർ ക്രീക്ക് പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും അതിർത്തി തർക്കം ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. ചർച്ചയിലൂടെ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ചർച്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയാറായില്ല. സർ ക്രീക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടായാൽ ചരിത്രവും ഭൂമിശാത്രവും മാറുന്ന തരത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകും”- പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

വിജയദശമി ദിനാഘോഷ പരിപാടിയ്‌ക്കിടെയാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗുജ്ജിൽ സൈനികരോടൊപ്പം ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് പാകിസ്ഥാന് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ സിന്ദ് മേഖലയും ഗുജറാത്തിൻ്റെ 92 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി മേഖലയും പ്രദേശവും പങ്കിടുന്ന പ്രദേശമാണ് സർ ക്രീക്ക്.

പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്‌മീരിൽ സംഘർഷം

പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്‌മീരിൽ ജനങ്ങളും പാക് ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. ഏറെ കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണവിരുധ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു. സംഘർഷത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവയ്‌പ്പിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

ജമ്മു കശ്‌മീർ അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നേരത്തെ ഈ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത്. പലതവണ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ജനങ്ങള്‍ സംഘമായി ചേർന്ന് പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മുസഫറാബാദിലേക്ക് ലോങ് മാർച്ച് നടത്തിയാണ് ജനങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്‌മീരിന് നേരെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അവഗണനയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഈ പ്രതിഷേധത്തെ സൈന്യം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കടക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വെടിവയ്‌പ്പിൽ പത്തിലധികം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍. പ്രദേശത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോട്‌ലി, ധിരാക്കോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ജനങ്ങള്‍ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തതായാണ് വിവരം. വെടിവയ്‌പ്പും സംഘർഷവുമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ജനജീവിതം സ്‌തംഭിച്ച നിലയിലാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട പാതകളെല്ലാം ജനങ്ങള്‍ ഉപരോധിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈനിക വിന്യാസവും നിരന്നിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം സംഘർഷത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 70 വർഷക്കാലമായി പാക് അധിനിവേശ കശ്‌മീരിൽ ജനങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും നൽകുന്നില്ല എന്നതിലാണ് ജനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഒന്നുംതന്നെ വന്നിട്ടില്ല.

