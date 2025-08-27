ETV Bharat / bharat

അഞ്ച് വര്‍ഷം വരെ നീളുന്ന യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമാവണം; സായുധ സേനയോട് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്‌ - RAJNATH SINGH TO ARMED FORCES

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആരുടെയും ഭൂമി വേണ്ടെന്നും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്.

INDIA PAKISTAN CONFLICT INDIAN ARMED FORCES രാജ്‌നാഥ് സിങ് LATEST NEWS IN MALAYALAM
In this screengrab from a video posted on Aug. 27, 2025, Union Defence Minister Rajnath Singh addresses the Ran Samvad, in Mhow, Indore district, Madhya Pradesh (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read

ഭോപ്പാല്‍: പ്രവചനാതീതമായ ഒരു ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാത്തരം സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾക്കും ഇന്ത്യയുടെ സായുധ സേന സജ്ജമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്‌. ഹ്രസ്വകാല സംഘർഷങ്ങൾ മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ യുദ്ധം വരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്‌ക്കായി തയ്യാറാവണമെന്നാണ് രാജ്യത്തെ സായുധ സേനയ്‌ക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം. ബുധനാഴ്‌ച മധ്യപ്രദേശിലെ മൊവിലെ ആർമി വാർ കോളജിൽ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആരുടെയും ഭൂമി വേണ്ടെന്നും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. "ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, യുദ്ധങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളതും പ്രവചനാതീതവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു യുദ്ധം എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്നും അത് എത്ര കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നും പ്രവചിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഏത് സാഹചര്യത്തിനും തയ്യാറായിരിക്കണം. അതായത്, രണ്ട് മാസം, നാല് മാസം, ഒരു വർഷം, രണ്ട് വർഷം, അഞ്ച് വർഷം പോലും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം. നമ്മൾ അതിന് പൂർണമായും തയ്യാറായിരിക്കണം"- രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകും

ദേശീയ സുരക്ഷ ഇനി സൈന്യത്തിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ലെന്നും മറിച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമീപനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. "ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും ഭൂമി വേണ്ട, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്" -പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി

ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ, എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ പി സിങ്‌, നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠി എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

ALSO READ: ചുങ്ക പോരിനിടയിലും പ്രതിരോധ കരാർ മുഖ്യം, അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും 100 കോടിക്ക് യുദ്ധവിമാന എഞ്ചിനുകള്‍ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ

സ്വാശ്രയത്വത്തിന്‍റെ പാതയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേന പുലര്‍ത്തിയ മികവിനെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിജയത്തിന്‍റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി ഇത് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "വരും കാലങ്ങളിൽ സ്വാശ്രയത്വം ഒരു അനിവാര്യതയാണെന്ന് അതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിടുന്നു. സ്വാശ്രയത്വത്തിന്‍റെ പാതയിൽ നമ്മൾ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നിലുണ്ട്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഭോപ്പാല്‍: പ്രവചനാതീതമായ ഒരു ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാത്തരം സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾക്കും ഇന്ത്യയുടെ സായുധ സേന സജ്ജമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്‌. ഹ്രസ്വകാല സംഘർഷങ്ങൾ മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ യുദ്ധം വരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്‌ക്കായി തയ്യാറാവണമെന്നാണ് രാജ്യത്തെ സായുധ സേനയ്‌ക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം. ബുധനാഴ്‌ച മധ്യപ്രദേശിലെ മൊവിലെ ആർമി വാർ കോളജിൽ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആരുടെയും ഭൂമി വേണ്ടെന്നും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. "ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, യുദ്ധങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളതും പ്രവചനാതീതവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു യുദ്ധം എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്നും അത് എത്ര കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നും പ്രവചിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഏത് സാഹചര്യത്തിനും തയ്യാറായിരിക്കണം. അതായത്, രണ്ട് മാസം, നാല് മാസം, ഒരു വർഷം, രണ്ട് വർഷം, അഞ്ച് വർഷം പോലും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം. നമ്മൾ അതിന് പൂർണമായും തയ്യാറായിരിക്കണം"- രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകും

ദേശീയ സുരക്ഷ ഇനി സൈന്യത്തിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ലെന്നും മറിച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമീപനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. "ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും ഭൂമി വേണ്ട, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്" -പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി

ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ, എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ പി സിങ്‌, നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠി എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

ALSO READ: ചുങ്ക പോരിനിടയിലും പ്രതിരോധ കരാർ മുഖ്യം, അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും 100 കോടിക്ക് യുദ്ധവിമാന എഞ്ചിനുകള്‍ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ

സ്വാശ്രയത്വത്തിന്‍റെ പാതയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേന പുലര്‍ത്തിയ മികവിനെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിജയത്തിന്‍റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി ഇത് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "വരും കാലങ്ങളിൽ സ്വാശ്രയത്വം ഒരു അനിവാര്യതയാണെന്ന് അതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിടുന്നു. സ്വാശ്രയത്വത്തിന്‍റെ പാതയിൽ നമ്മൾ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നിലുണ്ട്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA PAKISTAN CONFLICTINDIAN ARMED FORCESരാജ്‌നാഥ് സിങ്LATEST NEWS IN MALAYALAMRAJNATH SINGH TO ARMED FORCES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ പൊന്നോണ വരവറിയിച്ച് ഓണപ്പൊട്ടന്‍; ഇനി പത്തുനാള്‍ ഉത്സവലഹരി

ഷൈമയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഫലം കാണുന്നു;വരുന്നൂ കോഴിക്കോട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ഡോഗ് പാര്‍ക്ക്

നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും: ആഗോള വിപണി പിടിക്കാൻ മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ; ഇ-വിറ്റാര ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി

"ആർപ്പോ.. ഇർറോ..", വര്‍ണാഭമായ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്‌ക്ക് കൊടിയേറി; ഇനി ഓണം വൈബ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.