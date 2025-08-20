ന്യൂഡൽഹി: രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 81-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനത്തില് ബുധനാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയെന്ന തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന് മകനും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുല് ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
പിതാവിന് സ്മരണാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിലാണ് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് രാഹുല് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. "എല്ലാ പൗരന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന, സൗഹാർദ്ദമുള്ള, ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും കൊണ്ട് ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ പടുത്തുയര്ത്തും. പപ്പാ... നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം" എന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
വീർ ഭൂമിയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്മാരകത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും എത്തിയിരുന്നു. "കരുണ, സ്നേഹം, ദേശസ്നേഹം എന്നിവ ഉള്ക്കൊണ്ട ഒരു മതം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി സ്വീകരിച്ചു, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ മതം എന്നെന്നേക്കുമായി പിന്തുടരും, ആർക്കും നമ്മളെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല, ആർക്കും നമ്മളെ തടയാൻ കഴിയില്ല, നമ്മുടെ ചുവടുകൾ ഒരിക്കലും പതറുകയുമില്ല" എന്ന് പ്രിയങ്കയും കുറിച്ചു.
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വാര്ഷിക ദിനത്തില് കോൺഗ്രസ് വീർ ഭൂമിയിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, കെ സി വേണുഗോപാൽ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര എന്നീ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് അനുസ്മരണ പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു. ശേഷം, സംവിധാൻ സദനിലെ (പഴയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരം) സെൻട്രൽ ഹാളിൽ, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.
സ്പീക്കർ ഓം ബിർള, രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഹരിവംശ്, കോൺഗ്രസ് മേധാവി ഖാർഗെ തുടങ്ങിയവരും സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരും സ്മരണാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ധിയെ സ്മരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രംഗത്തെത്തി. "ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി ജിക്ക് എൻ്റെ സ്മരണാഞ്ജലികൾ," എന്ന് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ നേട്ടങ്ങളിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഖാര്ഗെ സ്മരിച്ചു. "ഇന്ന്, സദ്ഭാവന ദിവസ് ആചരിക്കുമ്പോൾ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണർത്തുകയും ഇന്ത്യയെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രദ്ധേയനായ നേതാവായ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ നേട്ടങ്ങളിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്, രാജ്യത്ത് പരിവർത്തനാത്മക മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു" മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്തെ നേട്ടങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു പോസ്റ്റും ഖാർഗെ പങ്കുവച്ചു. "വോട്ടിങ് പ്രായം 18 വയസാക്കിയത്, പഞ്ചായത്തീരാജ്, ടെലികോം, ഐടി വിപ്ലവം, കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണ പരിപാടികൾ, സമാധാന ഉടമ്പടികൾ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, വാക്സിനേഷൻ, പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം തുടങ്ങിയ നിരവധി പദ്ധതികള് രാജ്യത്ത് പരിവർത്തനാത്മക മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ചൈനയും അമേരിക്കയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത നേതാവ്"
അമേരിക്കയുമായും ചൈനയുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് ബുധനാഴ്ച അനുസ്മരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയിലെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നിര്ണായകമായെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 81-ാം ജന്മദിനമായ ഇന്ന്, വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് റൊണാൾഡ് റീഗനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുകയും ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 40 വർഷം പിന്നിട്ടു.
ടെക്സസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്സിൻ്റെ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം ബെംഗളൂരുവിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ സന്ദർശനമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകള് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതില് പങ്കുവഹിച്ച ഒരു നിർണായക നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ഇതെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ പറഞ്ഞു. 1988 ഡിസംബറിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി നടത്തിയ ചരിത്രപരമായ ചൈന സന്ദർശനമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പൂർണമായും മാറ്റിമറിച്ചത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും പിന്നീട് നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയതെന്നും, എന്നാല് മോദിക്ക് കീഴില് ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം വിനാശകരമായി മാറിയെന്നും ജയ്റാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.
