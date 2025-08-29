ബംഗളൂരു: ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ പിതാവും മുൻ എയർ കമ്മഡോറുമായ മാങ്ങാട്ടിൽ കാരക്കാട് (എം.കെ.) ചന്ദ്രശേഖർ (92) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
1954-ൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ പ്രവേശിച്ച എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖർ 1986-ൽ എയർ കമ്മഡോറായി വിരമിച്ചു. വ്യോമസേനയിൽ 11,000 മണിക്കൂറിലധികം വിമാനം പറത്തിയ പ്രഗത്ഭനായ വൈമാനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജേഷ് പൈലറ്റ് അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രമുഖരുടെ പരിശീലകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തൃശ്ശൂർ ദേശമംഗലം സ്വദേശിയായ എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖർ സൈനിക ജീവിതം നയിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം ബംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ ആനന്ദവല്ലി. മകൾ: ഡോ. ദയ മേനോൻ (യു.എസ്.എ). മരുമക്കൾ: അഞ്ജു ചന്ദ്രശേഖർ, അനിൽ മേനോൻ (യു.എസ്.എ).
സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പിന്നീട് നടക്കുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബംഗളൂരുവിലെ സൈനിക ശ്മശാനത്തിൽവെച്ച് പൂർണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെയും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെയും നിരവധി പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
