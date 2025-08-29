ETV Bharat / bharat

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ പിതാവ് എം കെ ചന്ദ്രശേഖർ അന്തരിച്ചു - MK CHANDRASEKHAR PASSES AWAY

വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. 1954-ൽ വ്യോമസേനയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം 1986-ലാണ് വിരമിച്ചത്.

Indian Air Force Rajeev Chandrasekhar father Vishisht Seva Medal Former air commodore
M K Chandrasekhar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 9:55 PM IST

1 Min Read

ബംഗളൂരു: ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ പിതാവും മുൻ എയർ കമ്മഡോറുമായ മാങ്ങാട്ടിൽ കാരക്കാട് (എം.കെ.) ചന്ദ്രശേഖർ (92) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

1954-ൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ പ്രവേശിച്ച എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖർ 1986-ൽ എയർ കമ്മഡോറായി വിരമിച്ചു. വ്യോമസേനയിൽ 11,000 മണിക്കൂറിലധികം വിമാനം പറത്തിയ പ്രഗത്ഭനായ വൈമാനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജേഷ് പൈലറ്റ് അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രമുഖരുടെ പരിശീലകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൃശ്ശൂർ ദേശമംഗലം സ്വദേശിയായ എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖർ സൈനിക ജീവിതം നയിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം ബംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ ആനന്ദവല്ലി. മകൾ: ഡോ. ദയ മേനോൻ (യു.എസ്.എ). മരുമക്കൾ: അഞ്ജു ചന്ദ്രശേഖർ, അനിൽ മേനോൻ (യു.എസ്.എ).

സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പിന്നീട് നടക്കുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബംഗളൂരുവിലെ സൈനിക ശ്മശാനത്തിൽവെച്ച് പൂർണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെയും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെയും നിരവധി പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

Also Read:- ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ ബന്ധം വളരുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ അമേരിക്ക; മോദിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ട്രംപ്

ബംഗളൂരു: ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ പിതാവും മുൻ എയർ കമ്മഡോറുമായ മാങ്ങാട്ടിൽ കാരക്കാട് (എം.കെ.) ചന്ദ്രശേഖർ (92) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

1954-ൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ പ്രവേശിച്ച എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖർ 1986-ൽ എയർ കമ്മഡോറായി വിരമിച്ചു. വ്യോമസേനയിൽ 11,000 മണിക്കൂറിലധികം വിമാനം പറത്തിയ പ്രഗത്ഭനായ വൈമാനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജേഷ് പൈലറ്റ് അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രമുഖരുടെ പരിശീലകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൃശ്ശൂർ ദേശമംഗലം സ്വദേശിയായ എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖർ സൈനിക ജീവിതം നയിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം ബംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ ആനന്ദവല്ലി. മകൾ: ഡോ. ദയ മേനോൻ (യു.എസ്.എ). മരുമക്കൾ: അഞ്ജു ചന്ദ്രശേഖർ, അനിൽ മേനോൻ (യു.എസ്.എ).

സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പിന്നീട് നടക്കുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബംഗളൂരുവിലെ സൈനിക ശ്മശാനത്തിൽവെച്ച് പൂർണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെയും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെയും നിരവധി പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

Also Read:- ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ ബന്ധം വളരുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ അമേരിക്ക; മോദിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ട്രംപ്

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN AIR FORCERAJEEV CHANDRASEKHAR FATHERVISHISHT SEVA MEDALFORMER AIR COMMODOREMK CHANDRASEKHAR PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ആ 90 മിനിറ്റ്; ഗോള്‍ പോസ്‌റ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പന്ത് തൊടുത്തു വിട്ടു, ഈ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അടിച്ചത് മിന്നുന്ന ഗോള്‍

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.