ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ താരം; സ്റ്റാലിനെ പുകഴ്ത്തി രജനീകാന്ത്
തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവും നടനുമായ വിജയ് ത്രിച്ചിയിൽ പ്രചാരണ റാലി ആരംഭിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് സ്റ്റാലിനെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് രജനീകാന്ത് എത്തിയത്.
Published : September 14, 2025 at 7:15 PM IST
ചെന്നൈ: 2026-ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനെ പിന്തുണച്ച് നടൻ രജനീകാന്ത്. "ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ താരം" എന്നാണ് സ്റ്റാലിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇളയരാജ സിനിമാ സംഗീത ലോകത്തേയ്ക്ക് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയ്ക്കിടെയാണ് രജനീകാന്ത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
എതിരാളികൾക്കും കേന്ദ്രത്തിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരിനും സ്റ്റാലിൻ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് രജനീകാന്ത് പ്രസംഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. " ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഒരു താരമായി ഉയർന്നുവരുന്നു. കേന്ദ്രം ഭരിയ്ക്കുന്ന സർക്കാരിന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയതും പഴയതുമായ എതിരാളികൾക്കും എം കെ സ്റ്റാലിൻ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ്. തൻ്റെ മുഖമുദ്രയായ പുഞ്ചിരിയോടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയാറാണ് തോന്നുന്നു" - രജനീകാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
இது ஒரு பொன்மாலைப் பொழுது என நேற்றைய மாலை ராஜாவின் ராகங்களோடு கரைந்து போனாலும் - உள்ளத்தில் உறைந்து நிற்கிறது! 🎼— M.K.Stalin (@mkstalin) September 14, 2025
இசைஞானி தமிழ்நாட்டின் பெருமை! அவரைக் கொண்டாடுவது நம் கடமை!@ilaiyaraaja #இளையராஜா #இளையராஜா_50 pic.twitter.com/cUMgypw0Bg
എംകെ സ്റ്റാലിൻ, മക്കൾ നീതി മയ്യം (എംഎൻഎം) അധ്യക്ഷനും നടനുമായ കമൽഹാസൻ എന്നിവരും ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) നേതാവും നടനുമായ വിജയ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണ റാലി ആരംഭിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് സ്റ്റാലിനെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് രജനീകാന്ത് പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചതും.
ചൂടുപിടിച്ച് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം
2026 -ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാര്ട്ടികള് ഇതിനകം തന്നെ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച തമിഴ് വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) കഴിഞ്ഞ ദിവസം ത്രിച്ചിയിൽ ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.
" പഴയ കാലത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിനു മുൻപ് ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബ ദേവതയെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുമായിരുന്നു. അതേപോലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ജനങ്ങളെ കാണാനും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു" - പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് വിജയ് പറഞ്ഞു.
ഡിഎംകെ സർക്കാരിൻ്റെ 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, നിറവേറ്റപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി. "അവർ നൽകിയ 505 ഉറപ്പുകളിൽ എന്താണ് നടപ്പിലാക്കിയത്? ഡീസൽ വിലയിൽ മൂന്ന് രൂപ കുറവ്, പ്രതിമാസ വൈദ്യുതി ബിൽ , വിദ്യാർഥി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളൽ, സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 40 ശതമാനം ജോലി സംവരണം, പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനസ്ഥാപിക്കൽ, രണ്ട് ലക്ഷം സർക്കാർ ഒഴിവുകൾ നികത്തൽ എന്നിവ എവിടെയാണ്?"- അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഈ മാസം ആദ്യം, എ.എം.എം.കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.ടി.വി. ദിനകരൻ പാർട്ടി എൻ.ഡി.എ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരികയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് എ.ഐ.ഡി.എം.കെ-ബി.ജെ.പി സഖ്യത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. എ.ഐ.ഡി.എം.കെ -ബി.ജെ.പി സഖ്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണകക്ഷിയായ ഡി.എം.കെയുമായി മത്സരിക്കും. അതേസമയം പുതുതായി ആരംഭിച്ച ടി.വി.കെ രണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കും. അടുത്ത വർഷം ആദ്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ തീയതി പ്രഖ്യാപച്ചിട്ടില്ല.
