ETV Bharat / bharat

വെളുത്ത കല്ലില്‍ കൊത്തിയെടുത്ത കറുത്ത വിഗ്രഹങ്ങള്‍; വിശ്വാസവും നാടോടിക്കഥകളും നിറഞ്ഞ രാജ്‌ബേഡയിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രം - RAJBEDAS SACRED LEGACY

നാരായൺപൂർ ജില്ലയുടെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 27 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വയലിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

RAJBEDAS ANCIENT TEMPLE RAJBEDA’S SACRED STORY ANCIENT GANESH TEMPLE OF BASTAR NARAYANPUR GANESH TEMPLE
A priest offering prayers to Lord Ganesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 9:41 AM IST

3 Min Read

റായ്‌പൂര്‍: ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ നാരായൺപൂർ-കൊണ്ടഗാവ് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്ബേഡ എന്ന ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രഹസ്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. കറുത്ത നിറത്താല്‍ കൊത്തുപണിയില്‍ തീര്‍ത്ത വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ചൈതന്യത്തിനൊപ്പം ശക്‌തിയും കൂടുതലാണെന്നാണ് ആരാധിക്കുന്നവരുടെ വാദം.

വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു തഹസില്‍ദാര്‍ അത് തട്ടിയെടുക്കാനായി ഗ്രാമത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാല മരണവും ഇവിടത്തെ ചുരുളഴിയാത്ത കഥയാണ്. ഗണപതിയുടെയും ദുർഗ ദേവിയുടെയും അതിമനോഹരമായ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രമാണിവിടം.

രാജ്‌ബേഡയിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രം

RAJBEDAS ANCIENT TEMPLE RAJBEDA’S SACRED STORY ANCIENT GANESH TEMPLE OF BASTAR NARAYANPUR GANESH TEMPLE
മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഗണേശ, ദുർഗ്ഗാ വിഗ്രഹങ്ങൾ (ETV Bharat)

നാരായൺപൂർ ജില്ലയുടെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 27 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വയലിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തലമുറകളായി പ്രാദേശിക ഗോത്ര സമൂഹം സംരക്ഷിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരാവസ്‌തു മൂല്യത്തിന് പുറമേ അവിടത്തെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് സമ്പന്നമായ പ്രാദേശിക നാടോടിക്കഥകള്‍ ഏറെയാണ്.

ക്ഷേത്ര സ്ഥലം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിനപ്പുറം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്‌മാരകമായും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ദന്തേവാഡയിലെ ധോൽക്കൽ ഗണേശ വിഗ്രഹവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന രണ്ട് മനോഹര ശിലാ കൊത്തുപണികൾ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്.

കാലക്രമേണ കറുത്തുപോയ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളുത്ത കല്ലിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുത്തതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മികച്ച കലാ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഈ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. പുരാതന ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായി ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ കാണപ്പെടുന്നു.

ഗണേഷ വിഗ്രഹം

സൂക്ഷ്‌മമായി കൊത്തിയെടുത്ത ഗണേശ വിഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം മൂന്നടി ഉയരമുണ്ട്. ഗണേശൻ്റെ വാഹനമായ എലിയില്‍ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വിഗ്രഹം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗണേഷ വിഗ്രഹത്തില്‍ ഒരു തലപ്പാവ്, ഒരു കൈയിൽ കോടാലി, മറുവശത്ത് ഒരു മോദകം (മധുരം) എന്നിവയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തെ വിഗ്രഹം കുറച്ച് വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

മഹിഷാസുര മർദിനി

മറ്റൊരു വിഗ്രഹം മഹിഷാസുര മർദിനിയുടെ (മാതാ ദുർഗ്ഗ)താണ്. ഇത് മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കുന്നതും ദുഷ്‌ടാത്മാവിൻ്റെ ഉന്മൂലനവും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അസുരൻ്റെ തല ഛേദിക്കപ്പെടുകയും രക്തം വാർന്നൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തെ കൊത്തുപണികളാല്‍ പുനര്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കൊത്തുപണികളിലെയും കലാവൈഭവം കാണാൻ കഴിയും. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കരകൗശല വിദഗ്‌ധരുടെ കഴിവുകളെ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ തൊട്ടറിയാന്‍ കഴിയും.

തഹസില്‍ദാരും വിഗ്രഹവും

ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കഥ ബസ്‌തര്‍ സ്വദേശിയായ ഒരു തഹസില്‍ദാര്‍ വിഗ്രഹങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ഗ്രാമത്തലവന്‍ രാംസായി സലാമും മറ്റ് മുതിർന്നവരും വിവരിച്ച കഥ അനുസരിച്ച്, വിഗ്രഹങ്ങൾ അന്ന് ഒരു ഇടതൂർന്ന വനത്തിലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്‌തിരുന്നത്. വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ തഹസിൽദാർ കാളവണ്ടികളിൽ അവയെ കൊണ്ടഗാവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തൻ്റെ ജീവനക്കാരോട് ഉത്തരവിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് യാത്രയിൽ നിരവധി അമാനുഷിക ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു.

ആദ്യം വണ്ടിക്കാളകൾക്ക് അസുഖം വന്നായിരുന്നു തുടക്കം. തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ തകരാറിലായി. എന്നാൽ തഹസിൽദാർ ശാഠ്യക്കാരനായിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരു ശ്രമം നടത്താൻ നിർബന്ധിതനായി. വിഗ്രഹങ്ങളുമായി സഞ്ചരിച്ച വാഹനവ്യൂഹം ഗ്രാമാതിർത്തി കടന്നയുടനെ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി. കൊണ്ടഗാവിലെത്തിയിട്ടും പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല. തഹസിൽദാരുടെ മകന് അകാല മരണം സംഭവിച്ചു. അത് ദൈവിക ശിക്ഷയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. പരിഭ്രാന്തനായ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ മടക്കയാത്ര അനായാസമായിരുന്നു. ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ഈ നാടോടിക്കഥകൾ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ദിവ്യശക്തിയിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു. അവയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആരാധിക്കാനുമുള്ള അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമായി.

ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം

തലമുറകളായി രാജ്ബേഡയിലെ ആദിവാസി സമൂഹമാണ് ഈ പുണ്യ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായി നിലകൊള്ളുന്നത്. മതപരിവർത്തനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടും രാജ്ബേഡ ആദിവാസി സമൂഹം അവരുടെ തദ്ദേശീയ ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ്. പ്രദേശത്ത് ഐഇഡികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നക്‌സലൈറ്റുകൾ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ നക്‌സലൈറ്റ് കലാപത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നില്‍ക്കുമ്പോളും ഗ്രാമവാസികൾ ക്ഷേത്ര സന്ദര്‍ശനം തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഐഇഡി സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കൾ ഒരിക്കലും പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ല. ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ശക്തമായ അടയാളമായി ഗ്രാമവാസികൾ ഈ സംഭവത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഈ അത്ഭുതം വിഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്‌ചയും വിഗ്രഹങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങ് ഗ്രാമവാസികൾ നടത്തുന്നു. ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഗ്രാമവാസികൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

Also Read:മരിച്ചാല്‍ പോലും വേര്‍പിരിക്കാനാവില്ല; തൊട്ടടുത്ത് വേണം, പങ്കാളിക്കായി കല്ലറ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരിടം

റായ്‌പൂര്‍: ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ നാരായൺപൂർ-കൊണ്ടഗാവ് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്ബേഡ എന്ന ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രഹസ്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. കറുത്ത നിറത്താല്‍ കൊത്തുപണിയില്‍ തീര്‍ത്ത വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ചൈതന്യത്തിനൊപ്പം ശക്‌തിയും കൂടുതലാണെന്നാണ് ആരാധിക്കുന്നവരുടെ വാദം.

വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു തഹസില്‍ദാര്‍ അത് തട്ടിയെടുക്കാനായി ഗ്രാമത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാല മരണവും ഇവിടത്തെ ചുരുളഴിയാത്ത കഥയാണ്. ഗണപതിയുടെയും ദുർഗ ദേവിയുടെയും അതിമനോഹരമായ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രമാണിവിടം.

രാജ്‌ബേഡയിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രം

RAJBEDAS ANCIENT TEMPLE RAJBEDA’S SACRED STORY ANCIENT GANESH TEMPLE OF BASTAR NARAYANPUR GANESH TEMPLE
മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഗണേശ, ദുർഗ്ഗാ വിഗ്രഹങ്ങൾ (ETV Bharat)

നാരായൺപൂർ ജില്ലയുടെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 27 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വയലിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തലമുറകളായി പ്രാദേശിക ഗോത്ര സമൂഹം സംരക്ഷിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരാവസ്‌തു മൂല്യത്തിന് പുറമേ അവിടത്തെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് സമ്പന്നമായ പ്രാദേശിക നാടോടിക്കഥകള്‍ ഏറെയാണ്.

ക്ഷേത്ര സ്ഥലം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിനപ്പുറം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്‌മാരകമായും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ദന്തേവാഡയിലെ ധോൽക്കൽ ഗണേശ വിഗ്രഹവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന രണ്ട് മനോഹര ശിലാ കൊത്തുപണികൾ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്.

കാലക്രമേണ കറുത്തുപോയ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളുത്ത കല്ലിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുത്തതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മികച്ച കലാ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഈ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. പുരാതന ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായി ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ കാണപ്പെടുന്നു.

ഗണേഷ വിഗ്രഹം

സൂക്ഷ്‌മമായി കൊത്തിയെടുത്ത ഗണേശ വിഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം മൂന്നടി ഉയരമുണ്ട്. ഗണേശൻ്റെ വാഹനമായ എലിയില്‍ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വിഗ്രഹം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗണേഷ വിഗ്രഹത്തില്‍ ഒരു തലപ്പാവ്, ഒരു കൈയിൽ കോടാലി, മറുവശത്ത് ഒരു മോദകം (മധുരം) എന്നിവയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തെ വിഗ്രഹം കുറച്ച് വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

മഹിഷാസുര മർദിനി

മറ്റൊരു വിഗ്രഹം മഹിഷാസുര മർദിനിയുടെ (മാതാ ദുർഗ്ഗ)താണ്. ഇത് മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കുന്നതും ദുഷ്‌ടാത്മാവിൻ്റെ ഉന്മൂലനവും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അസുരൻ്റെ തല ഛേദിക്കപ്പെടുകയും രക്തം വാർന്നൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തെ കൊത്തുപണികളാല്‍ പുനര്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കൊത്തുപണികളിലെയും കലാവൈഭവം കാണാൻ കഴിയും. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കരകൗശല വിദഗ്‌ധരുടെ കഴിവുകളെ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ തൊട്ടറിയാന്‍ കഴിയും.

തഹസില്‍ദാരും വിഗ്രഹവും

ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കഥ ബസ്‌തര്‍ സ്വദേശിയായ ഒരു തഹസില്‍ദാര്‍ വിഗ്രഹങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ഗ്രാമത്തലവന്‍ രാംസായി സലാമും മറ്റ് മുതിർന്നവരും വിവരിച്ച കഥ അനുസരിച്ച്, വിഗ്രഹങ്ങൾ അന്ന് ഒരു ഇടതൂർന്ന വനത്തിലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്‌തിരുന്നത്. വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ തഹസിൽദാർ കാളവണ്ടികളിൽ അവയെ കൊണ്ടഗാവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തൻ്റെ ജീവനക്കാരോട് ഉത്തരവിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് യാത്രയിൽ നിരവധി അമാനുഷിക ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു.

ആദ്യം വണ്ടിക്കാളകൾക്ക് അസുഖം വന്നായിരുന്നു തുടക്കം. തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ തകരാറിലായി. എന്നാൽ തഹസിൽദാർ ശാഠ്യക്കാരനായിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരു ശ്രമം നടത്താൻ നിർബന്ധിതനായി. വിഗ്രഹങ്ങളുമായി സഞ്ചരിച്ച വാഹനവ്യൂഹം ഗ്രാമാതിർത്തി കടന്നയുടനെ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി. കൊണ്ടഗാവിലെത്തിയിട്ടും പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല. തഹസിൽദാരുടെ മകന് അകാല മരണം സംഭവിച്ചു. അത് ദൈവിക ശിക്ഷയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. പരിഭ്രാന്തനായ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ മടക്കയാത്ര അനായാസമായിരുന്നു. ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ഈ നാടോടിക്കഥകൾ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ദിവ്യശക്തിയിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു. അവയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആരാധിക്കാനുമുള്ള അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമായി.

ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം

തലമുറകളായി രാജ്ബേഡയിലെ ആദിവാസി സമൂഹമാണ് ഈ പുണ്യ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായി നിലകൊള്ളുന്നത്. മതപരിവർത്തനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടും രാജ്ബേഡ ആദിവാസി സമൂഹം അവരുടെ തദ്ദേശീയ ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ്. പ്രദേശത്ത് ഐഇഡികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നക്‌സലൈറ്റുകൾ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ നക്‌സലൈറ്റ് കലാപത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നില്‍ക്കുമ്പോളും ഗ്രാമവാസികൾ ക്ഷേത്ര സന്ദര്‍ശനം തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഐഇഡി സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കൾ ഒരിക്കലും പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ല. ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ശക്തമായ അടയാളമായി ഗ്രാമവാസികൾ ഈ സംഭവത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഈ അത്ഭുതം വിഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്‌ചയും വിഗ്രഹങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങ് ഗ്രാമവാസികൾ നടത്തുന്നു. ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഗ്രാമവാസികൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

Also Read:മരിച്ചാല്‍ പോലും വേര്‍പിരിക്കാനാവില്ല; തൊട്ടടുത്ത് വേണം, പങ്കാളിക്കായി കല്ലറ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരിടം

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJBEDAS ANCIENT TEMPLERAJBEDA’S SACRED STORYANCIENT GANESH TEMPLE OF BASTARNARAYANPUR GANESH TEMPLERAJBEDAS SACRED LEGACY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.