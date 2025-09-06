അച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കില് അഞ്ച് പെണ്മക്കള്; 67-ാം വയസില് പിച്ച്ഡി ലക്ഷ്യം വച്ച് ഒരു എംഎൽഎ
പെൺമക്കൾ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന കുറിപ്പുകൾ നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഠനം നടത്തുന്നത്. നിലവിൽ പിഎച്ച്ഡി എടുക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും മക്കളുടെയും ലക്ഷ്യം.
ജയ്പൂർ: പ്രായം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു തടസമേ അല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദയ്പൂരിൽ നിന്നൊരു എംഎൽഎ. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂര് റൂറൽ എംഎൽഎയായ ഫൂൽ സിങ് മീണയാണ് ഈ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. തൻ്റെ പെൺമക്കളുടെ ആഗ്രഹവും പിന്തുണയും കൊണ്ട് 40 വർഷത്തിനുശേഷം പേനയും പേപ്പറും കൈയിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. പിഎച്ച്ഡി എടുക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പെൺമക്കളും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.
മക്കളുടെ ചോദ്യം വഴിത്തിരിവ്
ഫൂൽ സിങ് മീണ ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ബേട്ടി ബച്ചാവോ, ബേട്ടി പഠാവോ തുടങ്ങിയ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ വേദിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മക്കൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു 'അച്ഛാ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചില്ല'?.
ഈ ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായി മാറിയത്. കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളും കൃഷിയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാരണം തനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറുപടികൊടുത്തത്. പക്ഷെ, ഇനിയും പഠിക്കാമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെന്നും മക്കളും പറഞ്ഞു.
പെൺമക്കൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു, പിതാവ് പേന കൈയിലെടുത്തു
40 വർഷത്തിനുശേഷം പഠിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് വിചിത്രമായി തോന്നിയെന്ന് മീണ പറയുന്നു. 2013- ലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേ വർഷം തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരവും കിട്ടുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പാസായി. രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
2014 -ൽ എംപി തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2015- ൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസായി. ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അറുപത്തേഴാം വയസിലാണ് മീണ എംഎ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ അവസാന വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ തൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ 'ഡോക്ടർ' ചേർക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
പഠനത്തിനും അസംബ്ലിക്കും ഇടയിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ
നിലവിൽ നിയമസഭാ നടപടികൾക്കും മറ്റും ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് പഠനത്തിനായി മാറ്റി വക്കുന്നത് എന്ന് മീണ പറയുന്നു. പെൺമക്കൾ പഠിക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിന് കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കും. താൻ അത് നോക്കിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പഠനസമയത്ത് ശ്രദ്ധ പോകാതിരിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തുവക്കും.
ആദിവാസി പെൺകുട്ടികളുടെ വിമാനയാത്ര എന്ന സ്വനപ്നത്തിന് ഒരു സംരംഭം
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന്യം മനസിലാക്കുന്ന മീണ ഇപ്പോൾ ആദിവാസി പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 150 ലധികം വിദ്യാർഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം വിമാന യാത്ര നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ 50 പെൺകുട്ടികളെ ജയ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര കൊണ്ടുപോയി.
അവിടെ എത്തിയ അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും നിയമസഭാ സ്പീക്കറെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും കണ്ടു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉദയ്പൂരിലെ ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശൈശവ വിവാഹ കേസുകൾ കുറയുകയും സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രവേശനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.
മീണയുടെ അഞ്ച് പെൺമക്കളും പഠനത്തിൽ മുന്നിൽ
തൻ്റെ അഞ്ച് മക്കളിൽ ഒരു മകൾ അധ്യാപികയാണ്. ഒരാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു മകൾ ലൈബ്രറി നോക്കിനടത്തുന്നു. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു മക്കൾ വിവാഹിതരാണ്.
മൂന്ന് തവണ എംഎല്എ
1959- ൽ ഭിൽവാര ജില്ലയിലെ ഗഡോളി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ഫൂൽ സിങ് മീണയുടെ ജീവിതം പോരാട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം കുടുംബം പോറ്റാൻ അദ്ദേഹം കൃഷിയും കൂലിപ്പണിയും ചെയ്തു. 1980- ൽ കോട്ടയിലേക്ക് ജെകെ കമ്പനിയിൽ പ്രതിദിനം 7 രൂപ വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്തു. മോഡക് സിമൻ്റ് ഫാക്ടറിയിലും ജലവാറിലും തൊഴിലാളിയായും അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുശേഷം 1982- ൽ അദ്ദേഹം ഉദയ്പൂരിലെത്തി ഒരു ലേബർ കോൺട്രാക്ടറായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘത്തിൽ ചേരുകയും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ബിജെപി അദ്ദേഹത്തിന് ഉദയ്പൂർ റൂറൽ അസംബ്ലി സീറ്റിൽ നിൽക്കാൻ അവസരം നൽകി. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം എംഎൽഎയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
