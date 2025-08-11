ജയ്പൂർ : വിവാഹത്തിന് മുൻമ്പ് വധുവിന്റെ മാനസികരോഗം വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നതിനാല് 12 വർഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വിവാഹം റദ്ദാക്കി രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി. വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുരുഷനോടും കുടുംബത്തോടും വധുവിന്റെ ഗുരുതരമായ മാനസികരോഗം മറച്ചുവച്ചത് ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12(1)(b) പ്രകാരം വഞ്ചനയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദ്രജിത്ത് സിങ്, ആനന്ദ് ശർമ്മ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
യുവതിക്ക് സ്കീസോഫ്രീനിയ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കല് രേഖകള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു താത്കാലിക മാനസിക പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ സാധാരണ ദാമ്പത്യജീവിതം നയിക്കുന്നതില് നിന്ന് തടയുന്ന ഗരുതര മാനസിക വൈകല്യമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സ്കീസോഫ്രീനിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയേയും വികാരത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ബാധിക്കുന്ന, വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക പ്രശ്നമാണ്. ഭ്രമാത്മകത, മിഥ്യാധാരണ, ക്രമരഹിതമായ ചിന്ത, വൈകാരിക പ്രകടനം കുറയൽ എന്നിവയാണ് അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങള്.
2013ല് കോട്ടയില് നിന്നുള്ള യുവതിയേയാണ് തന്റെ കക്ഷി വിവാഹം ചെയ്തതെന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അഭിഭാഷകനായ ഉമാശങ്കർ ആചാര്യ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വിവാഹശേഷം, യുവതി തന്റെ ഭർതൃവീട്ടുകാരോടും അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടും അസാധാരണമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ നല്കിയ ഒരു കുറിപ്പടി യുവതിയുടെ ബാഗില് നിന്ന് ലഭിച്ചു. സ്കീസോഫ്രീനിയയ്ക്ക് ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളയിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കുറിപ്പടി എന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.
പിന്നാലെയാണ് ഭാര്യയുടെ മാനസികരോഗം കാരണം തനിക്ക് ശാരീരിക ബന്ധത്തില് പോലും ഏർപ്പെടാനാകുന്നില്ലെന്ന് കാട്ടി യുവാവ് കുടുംബ കോടതിയില് ഒരു ഹർജി നല്കി. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് യുവതിയോ വീട്ടുകാരോ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു.
ഭർത്താവും കുടുംബവും തന്നെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരില് പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും തനിക്ക് മാനസികരോഗം ഇല്ലെന്നുമാണ് യുവതി പറഞ്ഞത്. വിവാഹത്തിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മയും സഹോദരിയും അപകടത്തിൽ പെട്ടതിനാൽ തനിക്ക് വിഷാദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അല്ലാതെ ഗുരതരമായ മറ്റ് മാനസികരോഗം ഇല്ലെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് ഭർത്താവിന്റെ ഹർജി കുടുംബ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം, ഭർത്താവ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു.
ഭർത്താവിന്റെ ഹർജി കേട്ട ശേഷം, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അവരുടെ വിവാഹം അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവാഹം റദ്ദാക്കുക എന്നാൽ വിവാഹം ഒരിക്കലും നിലവിലില്ലാത്തതുപോലെ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ്. സാധുവായ വിവാഹം നിയമപരമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിവാഹമോചനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, റദ്ദാക്കലിൽ ജീവനാംശം അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് വിഭജനം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
