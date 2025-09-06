1993 മുതൽ 1998 വരെ രാജസ്ഥാനിലെ കിഷൻഗഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയായിരുന്നു ധൻഖർ.
Published : September 6, 2025 at 2:55 PM IST
ജയ്പൂർ: മുൻ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ പെൻഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച് രാജസ്ഥാൻ സ്പീക്കർ വാസുദേവ് ദേവ്നാനി. ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവച്ച തീയതി മുതൽ ധൻഖറിന് പെൻഷൻ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
1993 മുതൽ 1998 വരെ രാജസ്ഥാനിലെ കിഷൻഗഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയായിരുന്നു ധൻഖർ. 2019 ജൂലൈയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമസഭാംഗത്തിൻ്റെ പെൻഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു.
മുൻ ഗവർണർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി, എംപി, എംഎൽഎ എന്നീ നിലകളിൽ ധൻഖറിന് ഇപ്പോൾ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട്. എംഎൽഎ ആവുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 35,000 രൂപയാണ് പെൻഷൻ. 70 വയസിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് 20 ശതമാനം വർധനവിന് അർഹതയുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിളുള്ള ധൻഖറിന് പ്രതിമാസം 42,000 രൂപ ലഭിക്കും.
ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ പിന്നിട്ട വഴികൾ
- 1989 മുതൽ 1991 വരെ എംപി
- 1990 ൽ പാർലമെൻ്ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി
- 1993 മതൽ 1998 വരെ കിഷൻഗഡിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ
- 2019 മുതൽ 2022 വരെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ
- 2022 മുതൽ 2025 ജൂലൈ 21 വരെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്
മുൻ നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യം
മുൻ എംഎൽഎമാർക്ക് ആർജിഎച്ച്എസ് പ്രകാരം സൗജന്യ ചികിത്സാ സൗകര്യം ലഭിക്കും. മുൻ നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കും അവരോടൊപ്പമുള്ള ഒരാൾക്കും രാജസ്ഥാൻ റോഡ്വേസിൽ സൗജന്യ യാത്ര സൗകര്യം ലഭിക്കും. വിദേശ യാത്രക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നു. ഡാക്ക് ബംഗ്ലാവുകളിലും സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലും എല്ലാ മാസവും 5 ദിവസം ഇളവ് നിരക്കിൽ താമസിക്കാം.
അതേസമയം മുൻ എംഎൽഎ ഒരു സർക്കാർ തസ്തികയിലേക്കോ ഭരണഘടനാ തസ്തികയിലേക്കോ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയോ മന്ത്രിയാകുകയോ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പെൻഷൻ നിലക്കും. സർക്കാർ തസ്തികയിൽ നിന്ന് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷ നൽകി നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ അറിയച്ചാൽ മാത്രമേ പെൻഷൻ പുനരാരംഭിക്കുള്ളു.
ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ഒന്നിലധികം പെൻഷനുകൾക്ക് അർഹനാണ്. മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ധൻഖറിന് പ്രതിമാസം 2 ലക്ഷം രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഔദ്യോഗിക വസതി, ജീവനക്കാർ, വൈദ്യസഹായം എന്നിവയെല്ലാം ലഭിക്കും.
ധൻഖറിൻ്റെ രാജി
ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജൂലൈ 21 നാണ് ജഗ്ദീപ് ധൻകർ രാജിവച്ചത്. 2027 ഓഗസ്റ്റിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി. ദൻഖറിൻ്റെ രാജിയെ കോൺഗ്രസ് അപ്രതീക്ഷിതം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾക്കപ്പുറം മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് അരോപിച്ചിരുന്നു.
