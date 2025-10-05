ETV Bharat / bharat

ഡാർജിലിങ്ങിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. തുക എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നിന്ന് അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കരുതെന്ന് നിർദേശം.

Rain Triggers Landslides In Darjeeling Roads Cut Off 15 Killed Rescue Ops Underway (ETV Bharat)
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡാർജിലിങിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ വൻ നാശനഷ്‌ടം. 20 പേർ മരിച്ചതായി ഡാർജിലിങ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. മിരിക്-സുഖിയപോഖ്രി റോഡിനോട് ചേർന്ന കുന്നിൻ ചരിവിനടുത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്.

പ്രദേശത്ത് വാഹന ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന പാലം ഒലിച്ചുപോയി. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ കനക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഡാർജിലിങിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തകർന്ന വീട് (ETV Bharat)

എന്നാൽ നഷ്‌ടപരിഹാര തുക ഭരണകൂടം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നദികള്‍ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ നിരവധി വീടുകൾ തകർന്ന നിലയിലാണെന്നും മിരിക്കിലെ ഒരു ഇരുമ്പ് പാലം തകർന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് പന്തിനൊപ്പം വടക്കൻ ബംഗാള്‍ സന്ദർശിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

നാളെ ഉച്ചയോടെ സ്ഥലത്ത് നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കും. ഭൂട്ടാനിൽ പെയ്‌ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നാണ് വടക്കൻ ബംഗാളിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായതെന്നും മമത ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി.

ഡാർജിലിങിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത കാഴ്‌ചകള്‍ (ETV Bharat)
ഡാർജിലിങിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തടസപ്പെട്ട് റോഡ് ഗതാഗതം (ETV Bharat)

"മഴ കാരണം ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വടക്കൻ ബംഗാളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. ഈ ദുരന്തം നിർഭാഗ്യകരമാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലല്ല. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായതിൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഞാനും വടക്കൻ ബംഗാളിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒരു വെർച്വൽ മീറ്റിങ് നടത്തി. രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ഞാൻ നിരീക്ഷണം നടത്തിവരികയാണ്. നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവർ ഇപ്പോൾ തിരക്കുകൂട്ടരുത്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ തുടരുക. ഹോട്ടലുകൾ വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നിന്ന് അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കരുത്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഭരണകൂടം ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കും'' - മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഡാർജിലിങിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത കാഴ്‌ചകള്‍ (ETV Bharat)

സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"ഡാർജിലിംഗിൽ പാലം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്ക് അനുശോചനം. പരിക്കേറ്റവർ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ. കനത്ത മഴയെയും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് ഡാർജിലിംഗിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ദുരിതബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്." എന്ന് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യത

കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ജിടിഎയുടെ ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപകട പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ കഴിയുമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെയോ ജിടിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഷേക് റോയ് വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടികളോടും സ്ത്രീകളോടും സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മിരിക്കിൻ്റെ ബിഡിഒ, എസ്‌ഡിഒ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുതലായ പ്രതിനിധികള്‍ പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

"മിരിക്കിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ നടന്ന പ്രദേശത്ത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സിലിഗുരിയിൽ നിന്ന് ഡാർജിലിങിലേക്കും രോഹിണിയിലേക്കുമുള്ള റോഡ് തകർന്ന നിലയിലാണ്. ദിലാറമിലേക്കുള്ള റോഡും അടച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്" - കുർസിയോങ് ടൗണ്‍ അഡിഷണൽ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് അഭിഷേക് റോയ് പറഞ്ഞു.

സേവക്കിനടുത്തുള്ള ദേശീയപാത 10-ൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ദേശീയപാത 10 പൂർണമായും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുഡിയയിലെ ഇരുമ്പ് പാലം തകർന്നതിനെത്തുടർന്ന് സിലിഗുരിയും മിരിക്കും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയവും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ടൈഗർ ഹിൽ, റോക്ക് ഗാർഡൻ, ഡാർജിലിങിലെ മറ്റ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചതായി ഗൂർഖാലാൻഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ അറിയിച്ചു.

