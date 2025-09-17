ETV Bharat / bharat

മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ കനത്ത മഴ; ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 15 ലധികം മരണം, 900 പേരെ രക്ഷപെടുത്തി

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. 15 ലധികം മരണം. 900 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം.

RAIN HAVOC IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND RAINFALL UPDATES UTTARAKHAND CLOUDBRUST UTTARAKHAND HEAVY RAINFALL
Moradabad family in mourning after reports of death of labourers in Dehradun floods (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി ആരംഭിച്ച മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പിത്തോറഗഡിലും നൈനിറ്റാളിലുമായി 15 ലധികം പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. 900 ത്തിലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.

മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും രൂക്ഷമായത്. സംസ്ഥാന അടിയന്തര പ്രവർത്തന സംഘത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. 16 ഓളം പേരെ നിലവിൽ കാണാനില്ലെന്നും 900 ത്തിലധികം പേരെ ഇതിനോടകം രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 13 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി ഡെറാഡൂൺ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മാൽദേവ്ത, സഹസ്രധാര എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴയിലും, തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വലിയ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. വീടുകളും റോഡുകളും പൂർണമായി തകർന്നു.

RAIN HAVOC IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND RAINFALL UPDATES UTTARAKHAND CLOUDBRUST UTTARAKHAND HEAVY RAINFALL
ഡെറാഡൂണിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബം (ETV Bharat)

പ്രദേശത്തെ റിസ്‌പാന, ബിൻഡൽ നദികള്‍ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. നദിയുടെ സമീപത്ത് നിരവധി വീടുകൾ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ തുടരുന്നത് ഇവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണ്. അധികൃതർ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദുരന്ത ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസികൾ

കരകവിഞ്ഞൊഴുകികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെറാഡൂണിലെ ടൺസ് നദിയിൽ ട്രാക്‌ടർ ട്രോളി കുടുങ്ങി. ട്രോളിയിലുണ്ടായിരുന്ന 4 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ടോളം പേർ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഇതുവരെ എട്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് പൊലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. മറ്റ് നിരവധി പേരെ കാണാതായതായി സംശയിക്കുന്നു.

മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, ഡിഐടി കോളജിന് സമീപം മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഒരു വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം പിന്നീട് എസ്‌ഡിആർഎഫ് കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. സഹസ്രധാരയിൽ മൂന്ന് പേരും മുസൂറിയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയും പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചു.

കനത്ത മഴയിൽ നേപ്പാളി ഫാമിനും ദോയിവാലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഡെറാഡൂൺ-ഹരിദ്വാർ ഹൈവേയും തകർന്നു. ഋഷികേശിൽ, ഗംഗയിൽ നിന്നും മറ്റ് അരുവികളിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിലായി.

ഉത്തർപ്രദേശിലും മഴക്കെടുതി

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിലാരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മുദിയ ജെയിൻ ഗ്രാമത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ചയുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആറ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. മുദിയ ജെയിൻ നിവാസികളായ മദൻ, നരേഷ്, ഹർചരൺ, സോമവതി, റീന, കിരൺ എന്നിവർ മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് പേരെ കാണാനില്ല. കാണാതായവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘത്തിലെ വിനയ് കുമാർ അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ച ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമി ഡെറാഡൂണിലെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബിജെപി നേതാവ് സുരേഷ് സൈനി പറഞ്ഞു.

Also Read: നേപ്പാളിൽ ജയിൽ ചാടി അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 79 തടവുകാർ പിടിയിൽ; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി എസ്‌എസ്‌ബി

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN HAVOCUTTARAKHANDUTTARAKHAND CLOUDBRUSTUTTARAKHAND HEAVY RAINFALLRAIN HAVOC IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.