ന്യൂജൻ റെയിൽവേ; കുറഞ്ഞ ചെലവ്, കുറച്ച് വെള്ളം, സോളാർ പാനലുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇനി ഡ്രോൺ

സോളാർ പാനലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്താനുമാണ് ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

INDIAN RAILWAY SOLAR PANEL RAILWAY NET ZERO MISSION drones for cleaning
Railway track with solar panels (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 9:08 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്‌പിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. സോളാർ പാനലുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇനി മുതൽ ഡ്രോൺ സഹായിക്കും. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സോളാർ പാനലുകൾ വൃത്തിയാക്കനാണ് പുതിയ സംവിധാനം.

കുറഞ്ഞ അളവിൽ വെള്ളവും രാസവസ്‌തുക്കളുമില്ലാതെ ക്ലീനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള ഡ്രോണുകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിലൂടെ സോളാർ പാനലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്താനും കഴിയും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നെറ്റ് സീറോ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സോളാർ സ്ഥാപിച്ചത്.

ഡ്രോൺ അധിഷ്‌ഠിത സോളാർ പാനൽ ക്ലീനിങ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്‌ക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനുവേണ്ട ക്ലീനിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും ഉടനെ സജ്ജീകരിക്കും.

ഇതൊരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും ചെലവ് കുറയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. എൻ‌സി‌ആർ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ യതേന്ദ്ര കുമാറിൻ്റെയും ഇ‌ഇ‌എം ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ പങ്കജ് ജയ്‌സ്വാളിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ എൻ‌സി‌ആർ ഡെമോ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഡ്രോണിൽ 10 ലിറ്റർ ജലസംഭരണ ​​ശേഷിയുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമില്ലാതെ ഡ്രോണിന് ഏകദേശം 19 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരും. കൂടാതെ ജിപിഎസ്, ട്രാൻസ്‌മിറ്റർ, വെള്ളം പോകാനുള്ള നാല് നോസിലുകൾ ഡ്രോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെറിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളും മറ്റും ചർച്ച ചെയ്‌തുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ

ലോക്‌സഭാ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 2025 ഫെബ്രുവരി വരെ 249 സ്‌റ്റേഷനുകളിലും സർവീസ് കെട്ടിടങ്ങളിലുമായി 209 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പ്ലാൻ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗരോർജ്ജ വികസനത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ മുന്നിലാണെന്ന് ഈ വർഷം ആദ്യം റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 275 ഇൻസ്‌റ്റാളേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണിത്.

സോളാർ പാനൽ സംവിധാനം

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന സോളാർ പാനൽ സംവിധാനം റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. വാരണസിയിലെ ബനാറസ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക്‌സ് (BLW) ആണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്കിടയിൽ സോളാർ പാനൽ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത്. ഹരിത ഊർജ്ജ നവീകരണത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണിതെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

Also Read: ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

