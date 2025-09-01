ETV Bharat / bharat

കൃത്യസമയത്ത് എത്തും, ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ഇനി പാഴ്‌സല്‍ വൈകില്ല; സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിൻ സർവീസിനൊരുങ്ങി റെയില്‍വേ - RAILWAYS NEW PARCEL SPECIAL TRAIN

പാഴ്‌സല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് പ്രധാന റൂട്ടുകളായ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പാഴ്‌സല്‍ ട്രെയിൻ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ.

Parcel special train (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 5:39 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി : പാഴ്‌സല്‍ സർവീസ് വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കുന്നതിന് പുത്തൻ ചുവടുവയ്‌പ്പുമായി ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ. പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പാഴ്‌സല്‍ കോച്ചുകളിലാണ് നിലവില്‍ പാഴ്‌സലുകള്‍ എത്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിന് പകരം പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയാണ് റെയില്‍വേ.

പാഴ്‌സല്‍ സർവീസിന് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനാണ് റെയില്‍വേ തീരുമാനം. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉടൻ തന്നെ പാഴ്‌സല്‍ ട്രെയിൻ ഓടുമെന്ന് റെയില്‍വേ അറിയിക്കുന്നു. വ്യാപാര മേഖലയില്‍ മാത്രമല്ല, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

നിലവിൽ, പാഴ്‌സൽ ബുക്കിങ്ങിനായി വെന്‍റിലേറ്റർ പാഴ്‌സൽ യൂണിറ്റ് (VPU) അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ് കം ലഗേജ് റാക്ക് (SLR) കോച്ചുകൾ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ശേഷി പരിമിതമാണ്. ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്ഥലപരിമിതി പോലെ തന്നെ സമയ നഷ്‌ടവും പ്രതിസന്ധിയാണ്.

ട്രെയിനില്‍ പാഴ്‌സല്‍ കയറ്റുന്നു (ETV Bharat)

സ്ഥലപരിമിതി കാരണം പല പാഴ്‌സലുകളും യഥാസമയത്ത് കയറ്റിയയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാഴ്‌സല്‍ കൃത്യസമയത്ത് ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലും എത്താറില്ല. തന്മൂലം വ്യാപാരികള്‍ക്ക് വലിയ നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ള പാഴ്‌സല്‍ ബുക്കിങ്ങുകള്‍

റെയില്‍വേ പാഴ്‌സല്‍ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പാഴ്‌സല്‍ ബുക്കിങ്ങുകള്‍ വരുന്നത് കേരളം, വാരണാസി, പട്‌ന, ഹൗറ, മുംബൈ, സൂററ്റ് ബറോഡ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ്. രാജ്യത്തെ വ്യാപാര മേഖലയില്‍ ഈ റൂട്ടുകൾ പരമ്പരാഗതമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മരുന്ന്, ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്‌പന്നങ്ങൾ, റെഡിമെയ്‌ഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഈ റൂട്ടുകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

കൊവിഡ് കാലത്തെ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ

കൊവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തെ ലോക്ക്‌ഡൗണില്‍ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചപ്പോൾ, അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വിതരണം തുടരുന്നതിനായി റെയിൽവേ സ്പെഷ്യൽ പാഴ്‌സൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത്, പാൽ, മരുന്നുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മാസ്‌ക്കുകൾ, സാനിറ്റൈസറുകൾ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്‌തുക്കൾ ഈ ട്രെയിനുകൾ വഴി രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണം വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാഴ്‌സല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ വേണമെന്ന ആവശ്യം വ്യാപാരികള്‍ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്നത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

വീണ്ടുമെത്തുന്ന സ്‌പെഷ്യല്‍ പാഴ്‌സല്‍ ട്രെയിനുകള്‍

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും പാഴ്‌സല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിക്കാൻ അണയറയില്‍ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നതായി റെയില്‍വേ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നിലവില്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഇത്തരം സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ ആദ്യം ട്രാക്കിലിറങ്ങുക. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാരണാസി, പട്‌ന വഴി ഹൗറയിലേക്ക് ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ പാഴ്‌സല്‍ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കോട്ട, ബറോഡ, സൂററ്റ് വഴി മുംബൈയിലേക്കും ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ട്രെയിനുകളിൽ പാഴ്‌സൽ കോച്ചുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ഇത് സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റിറക്ക് വേഗത്തിലാക്കും.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

പൂവണിയുക വ്യാപാരികളുടെ സ്വപ്‌നം

പാഴ്‌സല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് വലിയ സഹായമാകുമെന്നതില്‍ തർക്കമില്ല. പാഴ്‌സലുകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഈ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ കാരണം വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഥമ ഗുണം. തുണി വ്യവസായം, റെഡിമെയ്‌ഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, മരുന്ന്, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് വസ്‌തുക്കൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്‌സ്, പായ്ക്ക് ചെയ്‌ത ഭക്ഷണം, പുതിയ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷനില്‍ പാഴ്‌സല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് പുറമെ ഉത്‌പാദകർക്കും സഹായകമാകും.

പാഴ്‌സല്‍ ട്രെയിനില്‍ കയറ്റുന്നു (ETV Bharat)

പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളില്‍ പാഴ്‌സലയക്കുമ്പോള്‍ ട്രെയിൻ വൈകുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പാഴ്‌സലുകളെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ പാഴ്‌സല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ വരുന്നതോടെ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കപ്പെടും. എയർ കാർഗോയെ അപേക്ഷിച്ച് റെയില്‍ പാഴ്‌സല്‍ സംവിധാനം ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്. വലിയ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലും വിപണികളിലും സാധനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്‌ക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ട്

പാഴ്‌സൽ സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകള്‍ വ്യാപാര മേഖലക്ക് മാത്രമല്ല ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യും. റെയില്‍വേക്ക് മേലുള്ള ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യാപാരികളുടെ വിശ്വാസം വർധിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് സാധനങ്ങൾ എത്തുമ്പോള്‍ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസവും ശക്തിപ്പെടും. കൂടാതെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ വർധിക്കും. റെയിൽവേയുടെ ഈ നടപടി ബിസിനസുകാർക്കും വ്യവസായത്തിനും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പാഴ്‌സല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിൻ സർവീസുകള്‍ വലിയ പങ്കുവഹിക്കും.

