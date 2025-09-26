ETV Bharat / bharat

ആധുനികവത്ക്കരണത്തിന് ആഭ്യന്തരമായി നിര്‍മ്മിച്ച ആപ്പുകളുമായി റെയില്‍വേ

ഈ ആപ്പുകളെല്ലാം റെയില്‍വേ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചവയാണ്. മധ്യ റെയില്‍വേയുടെ വൈദ്യുതി വിഭാഗം ആപ്പുകള്‍ പുറത്തിറക്കി.

IN HOUSE DEVELOPED APPS RAILWAY NEWS RAIL EARTH APP RAILWAYS
A train passes by paddy fields against the backdrop of a cloudy monsoon sky at Balurghat in Dakshin Dinajpur, West Bengal. Representational image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചഞ്ചല്‍ മുഖര്‍ജി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആസ്‌തികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി റെയില്‍വേ റെയില്‍ എര്‍ത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ ആപ്പുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. റെയില്‍വേ സ്വന്തമായി നിര്‍മ്മിച്ച ഈ ആപ്പുകള്‍ റെയില്‍വേയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആധുനീകരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവയാണ്.

രണ്ട് ആപ്പുകളാണ് റെയില്‍വേ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ പേപ്പര്‍ അധിഷ്‌ഠിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ബദലായി കേന്ദ്രീകൃത വിവരാധിഷ്‌ഠിത സമീപനമാകും കൈക്കൊള്ളുക. റെയില്‍വേയുടെ മുതലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍, സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍, റെയില്‍ ശൃംഖലയിലെമ്പാടും വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കല്‍ എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സുഗം റെയില്‍, റെയില്‍ എര്‍ത്ത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ആപ്പുകളാണ് റെയില്‍വേ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് മധ്യ റെയില്‍വേയുടെ മുഖ്യ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍ ഓഫീസറായ ഡോ. സ്വപ്‌നില്‍ നിള പറഞ്ഞു. മധ്യറെയില്‍വേയിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ചീഫ് ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറായ അനുപ് കുമാര്‍ അഗര്‍വാളിന്‍റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി വകുപ്പാണ് ഇവ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്.

സുഗംറെയില്‍; ലിഫ്റ്റ്, എസ്‌കലേറ്റര്‍ എന്നിവയ്ക്കായി

സമഗ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് സംവിധാനത്തിനായാണ് സുഗംറെയില്‍ വിഭാവന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. എസ്‌കലേറ്ററുകളുടെയും ലിഫ്റ്റുകളുടെയും വീഴ്‌ചകള്‍ പരിശോധിക്കാനും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കുമായാണ് ഇവ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പൂര്‍ണമായും കടലാസ് രഹിതമായിരിക്കും. അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ സമയക്രമവും പരിശോധന ഫലങ്ങളും ഇതിലൂടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടും.

അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്

ലിഫ്റ്റുകളുടെയും എസ്‌കലേറ്ററുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഈ ആപ്പ് അറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കും. സമയബന്ധിതമായ ശ്രദ്ധയും ഉയര്‍ന്ന കാര്യക്ഷമതയും ഇത് ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു.

പ്രകടന കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍

ഇത് പോരായ്‌മകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. വീഴ്‌ചകളും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്താത്തും സംബന്ധിച്ച സയമക്രമം സുപ്രധാന പ്രകടന സൂചികകള്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചാകും വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുക.

കേന്ദ്രീകൃത നിരീക്ഷണം

തത്സമയം വിലയിരുത്താന്‍ കഴിയും വിധമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യകരമായതും ശ്രദ്ധ വേണ്ടതും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കും. ഡിപ്പോകള്‍ മുതല്‍ ആസ്ഥാനം വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.

മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാനുഭവം

മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും രോഗികള്‍ക്കും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും തടസമില്ലാതെ സൗകര്യപ്രദവും തിരക്കില്ലാത്തതുമായ ലിഫ്റ്റ്, എസ്‌കലേറ്റര്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കും. സുഗമ റെയില്‍വഴിയുള്ള നിരന്തര നിരീക്ഷണം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനും തടസങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനും കൃത്യസമയത്തുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കും സഹായകമാകും. വേഗത്തില്‍ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനും ഇവ സഹായകമാകും. എസ്‌കലേറ്ററുകളും ലിഫ്‌റ്റുകളും ഉടനടി തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തി യാത്രക്കാരുടെ അസൗകര്യം പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കും.

റെയില്‍ എര്‍ത്ത്

റെയില്‍വേയുടെ ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍ എര്‍ത്തിങ് പിറ്റുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്രീകൃത വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും. ഇതിനായി മനുഷ്യര്‍ക്ക് പകരമുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കും. ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്രമനമ്പര്‍ നല്‍കും. ഇത് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എവിടെയാണെന്നതടക്കം എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സഹായകമാകും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വസ്‌തുക്കള്‍, പരിശോധന ചരിത്രം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും നല്‍കും.

സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ആപ്പ് അപകടകരമായ ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കും. പരിശോധന സമയം കഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പും നല്‍കും. ഒപ്പം പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കും.

സ്ട്രീം ലൈന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്: ഇത് കാര്യക്ഷമമായ ആസൂത്രണവും റിപ്പോര്‍ട്ടിങും ഉറപ്പാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് അടക്കമുള്ളവ നല്‍കുന്നു. കൃത്യസമയത്തുള്ള സുരക്ഷ പരിശോധനയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

മെച്ചപ്പെട്ട കൃത്യത: ഈ ഡിജിറ്റല്‍ ഇടങ്ങള്‍ വലിയ വിശ്വാസ്യതയും സുരക്ഷയല്‍ അടിയന്തര ഇടപെടലും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

മികച്ച സുരക്ഷ

കൃത്യമായ എര്‍ത്തിങിലൂടെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും വൈദ്യുതാഘാതമേല്‍ക്കുന്നത് തടയാനാകുന്നു. ഒപ്പം സുരക്ഷിതമായ തൊഴില്‍ പരിസ്ഥിതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. വൈദ്യുത അപകടങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാനു സാധിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കുന്നത് തടയാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഒപ്പം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കുള്ള ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നു. അതായത് സംവിധാനത്തില്‍ ഒരു സുരക്ഷാ സംസ്‌കാരം ഇതിലൂടെ സൃഷ്‌ടിക്കാനാകുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

IN HOUSE DEVELOPED APPSRAILWAY NEWSRAIL EARTH APPRAILWAYSRAILWAYS APPS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.