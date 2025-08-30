ന്യൂഡൽഹി: കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം നിരവധി ട്രെയിനുകള് റദ്ദാക്കി. വിവിധ റെയിൽവേ സോണുകളിൽ നിന്ന് 120 ലധികം ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്ന് ഗതാഗത തടസം നേരിട്ടതിനാലാണ് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് യാത്രകള് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് യാത്രക്കാര്ക്ക് റെയില്വേ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
റെയില്വേസ്റ്റേഷനുകളില് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റെയിൽവേ സ്രോതസുകളിൽ നിന്ന് ട്രെയിനുകളുടെ ശരിയായ സ്ഥാനം പരിശോധിക്കണമെന്നും യാത്രക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലേക്ക് ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ റദ്ദാക്കൽ, വഴിതിരിച്ചുവിടൽ, പുനഃക്രമീകരണം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് യാത്രക്കാരെ എസ്എംഎസ് വഴി അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ എ ശ്രീധർ പറഞ്ഞു.
യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, റെയിൽവേ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായ ഐആർസിടിസി, റെയിലോൺ, എൻടിഇഎസ് പോലുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ട്രെയിനുകളുടെ ശരിയായ സ്ഥാനം പരിശോധിക്കാമെന്നും ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി 139 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭിക്നൂർ-തൽമഡ്ല സെക്ഷനിലെ ട്രാക്കുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതും ഹൈദരാബാദ് ഡിവിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനവും കാരണം ചില ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,” ശ്രീധർ പറഞ്ഞു.
കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ രീതിയിലുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രാ ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് സംഭവിച്ച വെള്ളപ്പൊക്ക സമാനമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ രീതികളിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ബുദ്ധിമുട്ടി യാത്രക്കാർ
അതേസമയം, കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റവും കനത്ത മഴയും കാരണം യാത്രക്കാർ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്ന ചില ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്തതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരനായ മുകേഷ് ശർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ഉത്സവ സീസണിൽ ജമ്മു സന്ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ കനത്ത മഴയും മണ്ണൊലിപ്പും കാരണം നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തതിനാൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു, " ഡൽഹി സ്വദേശി വൻഷ് കുമാർ സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വടക്കൻ റെയിൽവേയുടെ ജമ്മു ഡിവിഷനിലും സമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, കനത്ത മഴയും ചില പാലങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം റെയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുവരെ നിരവധി ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യുമെന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേയുടെ സിപിആർഒ ശശി കിരൺ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേ മേഖലയിലെ ചില ട്രെയിനുകളെയും ഇത് ബാധിക്കും.
"കതുവ-മധോപുര പഞ്ചാബ് പാതയിലെ ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചതിനാൽ, പാലം നമ്പർ 17, ട്രെയിൻ നമ്പർ 6031, ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഡോ. എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-ശ്രീ മാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി കത്ര ആൻഡമാൻ എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി," ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ചെന്നൈ ഡിവിഷൻ പിആർഒ എ.എലുമല അറിയിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച വിവിധ എഞ്ചിനീയറിങ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സബർബൻ വിഭാഗങ്ങളിൽ മെഗാ ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. തുടർന്ന് സെർവർ ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടും.
