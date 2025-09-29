യാത്രക്കാർക്ക് സന്തോഷ വാര്ത്ത; പൂജ സീസണില് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്പെഷല് ട്രെയിൻ, ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനുമാണ് റെയിൽവേ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : September 29, 2025 at 8:25 PM IST
ചെന്നൈ: പൂജാ ദിനങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത്, യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനും ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെന്നൈ എഗ്മോർ - തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സ്പെഷൽ ആണ് സര്വീസ് നടത്തുക. ർ
സമയക്രമം ഇങ്ങനെ: ചെന്നൈ എഗ്മോർ - തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സ്പെഷൽ (ട്രെയിൻ നമ്പർ 06075 ) സെപ്റ്റംബർ 30 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10.15 ന് ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.05 ന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ എത്തിച്ചേരും.
സ്റ്റോപ്പുകൾ : പെരമ്പൂർ, തിരുവള്ളൂർ, അരക്കോണം ജംഗ്ഷൻ, കാട്പാടി ജംഗ്ഷൻ, ജോലാർപേട്ട , സേലം, ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂർ, പോഡനൂർ, പാലക്കാട്, തൃശൂർ 08.12 ന് എത്തിച്ചേരും. ആലുവ (09.03), എറണാകുളം ടൗൺ (09.37 /09.40 മണിക്കൂർ), കോട്ടയം (10.40 /10.43 ), ചങ്ങനാശേരി (10.58), തിരുവല്ല(11.16), ചെങ്ങന്നൂർ(11.27), മാവേലിക്കര(11.40 ), കായംകുളം ജൂനിയർ (11.49),(കൊല്ലം 12.33), വർക്കല ശിവഗിരി (12.52).
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - ചെന്നൈ എഗ്മോർ സ്പെഷ്യൽ (ട്രെയിൻ നമ്പർ 06076) തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിൻ, വൈകുന്നേരം 4.30 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും. 2025 ഒക്ടോബർ 05, ഞായറാഴ്ച, അടുത്ത ദിവസം (1 സർവീസ്) 10.30 മണിക്ക് ചെന്നൈ എഗ്മോറിലെത്തും.
കോച്ചുകൾ : രണ്ട് - 2-ടയർ എസി, മൂന്ന് - 3-ടയർ എസി, എട്ട് - സ്ലീപ്പർ, അഞ്ച് ജനറൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ, രണ്ട് - സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ (വികലാംഗ സൗഹൃദം) എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോച്ചുകളുടെ ഘടന. 06076 , 06075 നമ്പർ ചെന്നൈ എഗ്മോർ - തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - ചെന്നൈ എഗ്മോർ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളുടെ മുൻകൂർ റിസർവേഷൻ ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ: http://www.irctc.co.in ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക
ട്രെയിൻ നമ്പർ 06013 താംബരം - ചെങ്കോട്ട വൺ-വേ അൺറിസർവ്ഡ് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ സെപ്റ്റംബർ 30 (ചൊവ്വാഴ്ച) വൈകുന്നേരം 4.15 ന് താംബരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ 03.00 ന് ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്തിച്ചേരും (ഒരു സർവീസ്).
10 സിറ്റിംഗ് ചെയർ കാറുകൾ, മൂന്ന് ജനറൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ, രണ്ട് ലഗേജ് കം ബ്രേക്ക് വാനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കോച്ചുകളായിരിക്കും ട്രെയിനിന്. ചെങ്കൽപ്പട്ട്, മേൽമരുവത്തൂർ, വില്ലുപുരം, ഡിണ്ടിഗൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ട്രെയിൻ നമ്പർ 06161 ചെന്നൈ എഗ്മോർ - മധുര വൺ-വേ മെമു എക്സ്പ്രസ് സെപ്റ്റംബർ 30 ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) രാത്രി 11.45 ന് ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 10.15 ന് മധുരയിൽ എത്തിച്ചേരും (ഒരു സർവീസ്). 12 കോച്ച് മെമു കോച്ചുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. താംബരം, ചെങ്കൽപ്പട്ട്, വില്ലുപുരം, കടലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06013 ഉം ട്രെയിൻ നമ്പർ 06161 ഉം റിസർവ് ചെയ്യാത്ത സ്പെഷലുകളാണെന്ന് റെയിൽവെ അറിയിച്ചു.
