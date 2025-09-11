ETV Bharat / bharat

'ദിവസങ്ങളെണ്ണി തുടങ്ങിക്കോളൂ'; സമരം അടിച്ചമർത്തിയ ബിഹാർ സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

അധ്യാപക നിയമന പരീക്ഷയുടെ സപ്ലിമെൻ്ററി ഫലം പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നടത്തിയ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിന് നേരെ പൊലീസ് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം.

BIHAR ELECTION 2025 LATEST BPSC PROTEST RAHUL GANDHI NDA
Police personnel baton charge to disperse aspirants of Bihar Public Service Commission (BPSC) Teacher Recruitment Examination (TRE) 4.0 during a protest demanding announcement of exam dates, in Patna, Bihar, Tuesday, Sept. 9, 2025. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 10:35 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അധ്യാപക നിയമന പരീക്ഷയുടെ സപ്ലിമെൻ്ററി ഫലം പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നടത്തിയ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിന് നേരെ പൊലീസ് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം.

ബിഹാർ സർക്കാരിന് യുവാക്കള്‍ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. "തൊഴിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാത്തിചാർജും അവകാശങ്ങൾക്ക് പകരം അതിക്രമങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ബിഹാറിലെ യുവാക്കൾ എൻ‌ഡി‌എ സർക്കാരിന് യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം കാണിച്ചുകൊടുക്കും. കൗൺഡൗൺ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു"- രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ബിഹാർ സർക്കാരിനും പരീക്ഷ നടത്തിപ്പുകാരായ ബിഹാർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനും (ബിപിഎസ്‌സി) എതിരെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമായി. പ്രതിഷേധക്കാരോട് പൊലീസ് സ്ഥലം ഒഴിയണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാർ പിന്മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോഴാണ് പൊലീസ് ലാത്തി പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് പട്‌ന സെൻട്രൽ എസ്‌പി ദീക്ഷ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പൊലീസിൻ്റെ ലാത്തി ചാർജിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് ഏറ്റതായി പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു.

Police personnel baton charge to disperse aspirants of Bihar Public Service Commission (BPSC) Teacher Recruitment Examination (TRE) 4.0 during a protest demanding announcement of exam dates, in Patna, Bihar, Tuesday, Sept. 9, 2025. (PTI)

അധ്യാപക നിയമന പരീക്ഷയുടെ സപ്ലിമെൻ്ററി ഫലം സംബന്ധിച്ച് ബിഹാർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതുവരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗാർഥിയായ അമൻ കുമാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

"87,774 തസ്‌തികകളിലേയ്ക്കാണ് 2024 മാർച്ചിൽ ബിപിഎസ്‌സി പരീക്ഷ നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഏകദേശം 51,000 ഉദ്യോഗാർഥികൾ മാത്രമേ നിയമിതരായിട്ടുള്ളൂ. ഉടൻ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതു വരെയായിട്ടും യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല" എന്നും അമൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.

Aspirants of Bihar Public Service Commission BPSC Teacher Recruitment protesting in Patna on Wednesday. (PTI)
Police personnel baton charge to disperse aspirants of Bihar Public Service Commission (BPSC) Teacher Recruitment Examination (TRE) 4.0 during a protest demanding announcement of exam dates, in Patna, Bihar, Tuesday, Sept. 9, 2025. (PTI)

ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം), പശുപതി കുമാർ പരാസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (ആർഎൽജെപി) എന്നിവയെ വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ 'മഹാഗത്ബന്ധനി'ൽ (ഗ്രാൻഡ് അലയൻസ്) ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു.

എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് മോഷണത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. കർണാടകയിലെ ആലന്ദ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ വിമർശിച്ച എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലായിരുന്നു ഖാർഗെയുടെ പരാമർശം.

Police personnel stop aspirants of Bihar Public Service Commission (BPSC) Teacher Recruitment Exam (TRE) 4.0 during their protest march, in Patna, Tuesday, Sept. 9, 2025. (PTI)

എഐസിസി സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള കൃഷ്‌ണ അല്ലവരു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ഒത്തുചേർന്ന് ബിജെപി വോട്ട് ചോർത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചു. ബിഹാർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാജേഷ് റാം, കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ പാർട്ടി നേതാവ് ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നിവരോടൊപ്പം നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ആരോപണം ഉയർന്നത്.

"വോട്ട് മോഷണത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലവരു ആരോപിച്ചു. നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും ആലോചിച്ച് തയാറാക്കിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് 'വോട്ട് മോഷണം' നടന്നു. ആദ്യം, നരേന്ദ്ര മോദി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഇതിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി."- കൃഷ്‌ണ അല്ലവരു ആരോപിച്ചു.

