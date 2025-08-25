ETV Bharat / bharat

തേജസ്വിയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി; 'അഹങ്കാരി'യെന്ന് ബിജെപി - RAHUL’S SILENCE ON BIHAR CM FACE

കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും പരസ്‌പരം പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് അധികാരത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് അമിത് മാളവ്യ.

Congress leader Rahul Gandhi (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 25, 2025 at 11:16 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാഹുൽ ഗാന്ധി "അഹങ്കാരി"യെന്ന് ബിജെപി. വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖമാണോ എന്ന് ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് വിദഗ്‌ധമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഒഴിഞ്ഞ് മാറി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഇതുവരെ വ്യക്തമായ മറുപടി പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ നല്‍കാത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി രാഹുലിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

"എല്ലാ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് പങ്കാളികളും പരസ്‌പര ബഹുമാനത്തോടെ ഒരു പിരിമുറുക്കവുമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും. മികച്ച വിജയം ഞങ്ങളുടെ സഖ്യം കൈവരിക്കും". ഞായറാഴ്‌ച ബിഹാറിലെ അരാരിയയിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ആർ‌ജെ‌ഡി നേതാവിനെ മഹാസഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് മടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിദഗ്‌ധമായി ചോദ്യത്തെ മറികടന്നു. എന്നാല്‍ അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ബിജെപി ഐടി വകുപ്പ് മേധാവി അമിത് മാളവ്യ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. "ബിഹാറിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ആർജെഡിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർജെഡി സഖ്യം തകർന്നാൽ, കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ സീറ്റുകളിലും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താൻ പോലും കഴിയില്ല". അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ധാർഷ്ട്യം നോക്കൂ, തേജസ്വി യാദവ് സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. മറുവശത്ത്, തേജസ്വി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു പിശാചിനെപ്പോലെ പിന്തുടരുന്നു. ഇന്ത്യ സഖ്യം വിജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നു. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസിലാകും. കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും പരസ്‌പരം പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് അധികാരത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. അഴിമതിയുടെ പശയാണ് അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതെ'ന്നും മാളവ്യ പറഞ്ഞു.

ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് പൊതു പ്രകടന പത്രിക ആയിരിക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കല്‍ വോട്ട് മോഷ്‌ടിച്ച് ബിജെപിയെ സഹായിക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ വ്യവസ്ഥാപിത ശ്രമമാണെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു. വോട്ട് അധികാര്‍ യാത്രയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് രാഹുല്‍ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

പ്രത്യയശാസ്‌ത്രപരമായും രാഷ്‌ട്രീയമായും എല്ലാ കക്ഷികളും ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. വോട്ട് മോഷണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ബിഹാറില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ വോട്ട് മോഷ്‌ടിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയില്‍ വച്ച് രാഹുല്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്ര ഈ മാസം പതിനേഴിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. സസാരത്ത് നിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് ജില്ലകളിലൂടെ യാത്ര കടന്ന് പോകും. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിന് പട്‌നയിലാണ് യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത്.

