ETV Bharat / bharat

രാഹുലിന്‍റെ റാലി: കുടിവെള്ളം, പരാജയപ്പെട്ട വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍- വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹി നിവാസികളുടെ മനസിലെന്ത്? - RAHUL RALLY DELHI

Leader of the Opposition in the Lok Sabha and Congress leader Rahul Gandhi during the 'Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan? public meeting, in New Delhi, Monday, Jan. 13, 2025 ( PTI )