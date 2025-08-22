ETV Bharat / bharat

തെരുവുനായ പ്രശ്‌നം: സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച ഉത്തരവ് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി; പുരോഗമനപരമായ നടപടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു - RAHUL GANDHI WELCOMES SC ORDER

ഓഗസ്റ്റ് 11-ലെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ തുറന്നുവിടണമെന്ന ഉത്തരവ് തൽക്കാലം നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുത്തൻ നടപടി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്

Representational Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 22, 2025 at 6:29 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: തെരുവ് നായ പ്രശ്‌നത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവിനെ ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. സുപ്രീം കോടതിയുടേത് മൃഗക്ഷേമവും പൊതു സുരക്ഷയും സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുരോഗമനപരമായ നടപടി ആണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നടപടി അനുകമ്പയുള്ളതും യുക്തിപരമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ എക്‌സ്‌ പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

അടുത്തിടെ ഡൽഹി ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയില്‍ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് ഒരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തെരുവുനായ്‌ക്കളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനുള്ള വാക്‌സിനേഷൻ നൽകിയതിനുശേഷം അതേ പ്രദേശത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ വിടണം എന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. പിടികൂടിയ തെരുവ് നായ്ക്കളെ തുറന്നുവിടുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11-ലെ ഉത്തരവ് തൽക്കാലം നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.

ഡൽഹി, ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ, ഫരീദാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വാക്‌സിനേഷൻ നൽകുന്നതിൽ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതര്‍ ശ്രദ്ധചെലുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

പിടികൂടുന്ന നായ്‌ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിനുള്ള വാക്‌സിനേഷൻ നൽകിയതിനുശേഷം അവയെ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ വിടുകയും വേണം എന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ സന്ദീപ് മേത്തയും എൻ വി അഞ്ജരിയയും ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

പേവിഷബാധയുള്ളതോ വിഷബാധ ഉള്ളതായി സംശയിക്കുന്നതോ ആയ നായ്ക്കൾക്കും അക്രമാത്മക സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയ്‌ക്കും ഇത് ബാധകമല്ലെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അത്തരം നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുകയും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അവയെ തെരുവുകളിലേക്ക് തിരികെ വിടരുതെന്നും അറിയിച്ചു.

അല്ലാത്തപക്ഷം പേവിഷബാധയുള്ള നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനും വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശേഷം കഴിയുന്നത്രയും പ്രത്യേക പൗണ്ടുകളിലോ ഷെൽട്ടറുകളിലോ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ഓരോ മുനിസിപ്പൽ വാർഡിലും തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം ഭക്ഷണം നൽകുവാനുള്ള ഇടങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് മുനിസിപ്പൽ അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

