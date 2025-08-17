ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെതിരെയും വോട്ട് മോഷണം ആരോപിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന 'വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര'യ്ക്ക് ഇന്നു തുടക്കമാകും. പതിനാറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്ര ബിഹാറിലെ ഇരുപതിലധികം ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.
ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശമായ വോട്ടവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് രാഹുൽഗാന്ധി പറഞ്ഞു. "ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ജനാധിപത്യ അവകാശമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണിത്. 'ഒരു വ്യക്തി, ഒരു വോട്ട്' എന്ന അവകാശത്തെ നിലനിർത്താനുളള ശ്രമമാണിത്. ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേയ്ക്ക് വരുന്നു. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബിഹാറിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ." എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു
ബിഹാറിലെ സസാറാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്രയിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ജനതാദൾ നേതാക്കന്മാരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെയും വോട്ടർമാരിൽ അവബോധം വളർത്തുകയുമാണ് 'വോട്ട് അധികാറി'ൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
16 दिन— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2025
20+ ज़िले
1,300+ कि.मी.
हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं।
यह सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार - ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ की रक्षा की लड़ाई है।
संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए। pic.twitter.com/4zturHDnOl
'വോട്ട് അധികാറി'നെ ചരിത്ര യാത്രയെന്നാണ് തേജസ്വി യാദവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നേതൃത്വങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേയ്ക്ക് ചെന്ന് വോട്ടവകാശത്തെ കുറിച്ചും വോട്ടർമാരുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാക്കും. ഇതോടൊപ്പം പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയാലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.
1,300 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റാലി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് പട്നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് അവസാനിക്കും. 25 ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റാലി രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക. ആദ്യഘട്ട മാർച്ചിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഔറംഗാബാദ് ജില്ലയിലെ ദിയോ, അംബ, കുടുംബ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച ഗയ ജില്ലയിലെ വസീർഗഞ്ചില് പര്യടനം നടത്തും.
ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 21 -ന് ഷെയ്ഖ്പൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 24 ന് മുൻഗർ, കതിഹാർ, പൂർണിയ എന്നിവിടങ്ങളും സന്ദർശിക്കും. റാലിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം 26 ന് സുപോളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ദർഭംഗ, സീതാമർഹി, വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, സരൺ തുടങ്ങിയ ജില്ലകൾ സഞ്ചരിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് പര്യടനം അവസാനിക്കും. സിപിഐഎംഎൽ, സിപിഐ, സിപിഎം, വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) നേതാക്കൾ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കും.
