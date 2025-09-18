'വോട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു'; വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്തതിന് തെളിവ് പുറത്ത് വിട്ട് രാഹുൽ
കർണാടകയിലെ അലന്ത് മണ്ഡലത്തിൽ 6018 വോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയതിന് തെളിവുകള് പുറത്ത് വിട്ടു. ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും രാഹുൽ.
Published : September 18, 2025 at 11:32 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 12:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നവരെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. താൻ തെളിവ് കാണിക്കാം. കോണ്ഗ്രസിന് വോട്ടു ചെയ്യുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വോട്ട് മോഷണം നടക്കുന്നുവെന്നതിന് 101 ശതമാനം തെളിവുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ദിരാഭവനിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം.
അതേസമയം ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പത്രസമ്മേളനം തുടങ്ങിയത്. അത് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. സെപ്തംബർ ഒന്നിന് വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ സമാപന പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുണ്ടാവുമെന്ന് രാഹുൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ട് ചോരിയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ "ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്" പുറത്തിറക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാഹുല് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
കർണ്ണാടകത്തിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകള് നടക്കുന്നു. അലന്ദ് മണ്ഡലത്തിൽ 6018 വോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി. ഇതേ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. എന്നാൽ വോട്ടർമാർക്ക് ഇതേപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നു. കർണ്ണാടകത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണ് വോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത്. സമ്മേളനത്തിനിടെ സാക്ഷിയെയും രാഹുൽ മാധ്യമങ്ങല്ക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തി. തൻ്റെ വോട്ട്' ഇല്ലാതായത് എങ്ങനെയെന്നറിയില്ലെന്ന് ഗോദാഭായിയെന്ന വോട്ടർ വ്യക്തമാക്കി. സൂര്യകാന്ത് എന്നയാളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 14 വോട്ടുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
വ്യാജ ലോഗിനുകള് ഉപയോഗിച്ച് ആറായിരത്തോളം വോട്ടുകള് നീക്കം ചെയ്തു
ഈ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്. വ്യാജ ലോഗിനുകള് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആറായിരത്തോളം വോട്ടുകള് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ് വെയര് ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടര്മാരുടെ പേരുകള് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കേണ്ട കമ്മിഷന് പക്ഷപാതപരമായാണ് ഇടപെടുന്നതെന്നും രാഹുൽഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന് വോട്ടുചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നീക്കിയതെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.
കർണാടകയിലെ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് അലന്ദ്. അവിടെ ആരോ 6018 വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. 2023-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അലന്ദിൽ നിന്ന് ആകെ എത്ര വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ സംഖ്യ 6,018-ലും വളരെ കൂടുതലാണ്, എന്നാൽ 6018 വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു, യാദൃച്ഛികമായാണ് അത് പിടിക്കപ്പെട്ടതും. സംഭവിച്ചതെന്തെന്നാൽ, അവിടുത്തെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറുടെ അമ്മാവൻ്റെ വോട്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്, ആരാണ് തൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ വോട്ട് നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് അവർ പരിശോധിച്ചു, അപ്പോഴാണ് ഒരു അയൽവാസിയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയത്. അവർ അയൽവാസിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, താൻ ഒരു വോട്ടും നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മറുപടി പറയണം
വോട്ട് നീക്കം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കോ, വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കോ ഇതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റേതോ ശക്തി ഈ നടപടിക്രമത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയും വോട്ട് നീക്കം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനെല്ലാം ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മറുപടി പറയണം. കർണാടക പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വിവരങ്ങൾ തേടി സർക്കാർ 18 കത്തുകൾ തെരഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കമ്മിഷൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഒടിപി വിവരങ്ങളുടേതടക്കം വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് രാഹുൽ നിലവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ക്രമക്കേടുകളുണ്ടോ എന്നതും അതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്.
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 152513 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് മോദി വരാണസിയിൽ വിജയിച്ചത്. 612970 വോട്ടുകളാണ് മോദി നേടിയത്. രണ്ടാമതുള്ള കോൺഗ്രസിലെ അജയ് റായ് 460457 വോട്ട് നേടി. വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അജയ് റായ് 6000 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടപ്പ് ഫലം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ട് കൊള്ള നടത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകളടക്കം രാഹുൽഗാന്ധി പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഒരു ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെ വോട്ട് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനായി വോട്ട് ചോരി എന്ന പേരിൽ വെബ്സൈറ്റും കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു.
