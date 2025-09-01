പാറ്റ്ന: വോട്ട് മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിക്കെതിരെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപിയും ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. മഹാദേവപുരത്ത് പൊട്ടിച്ചത് വെറുമൊരു 'അണുബോംബ്' മാത്രമാണെന്നും, ഉടൻ തന്നെ 'ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്' വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാറ്റ്നയിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശക്തികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വോട്ട് മോഷണം, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് 16 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഡോ. ബിആർ അംബേദ്കറിൻ്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ഭരണഘടന നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഈ യാത്രക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്. ബിഹാറിലെ ഓരോ യുവാവും കുട്ടികളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു.
ബിജെപിയോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ മഹാദേവപുരത്ത് അണുബോംബ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചത്, എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുമായി വരും. നിങ്ങളുടെ സത്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടും. ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പൊട്ടിയാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വോട്ട് മോഷണം എന്നാൽ അവകാശങ്ങൾ, സംവരണം, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ജനാധിപത്യം എന്നിവയുടെ മോഷണമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ടർ പട്ടികയോ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളോ നൽകുന്നില്ല. ഇവർ നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡും ഭൂമിയും അദാനിക്കും അംബാനിക്കും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ഈ യാത്ര ഓഗസ്റ്റ് 17ന് സാസ്രാമിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിനൊപ്പമാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഔറംഗാബാദ്, ഗയ, സിവൻ ഉൾപ്പെടെ 25 ജില്ലകളിലൂടെ യാത്ര കടന്നുപോയി.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ യൂസഫ് പഠാൻ, ലലിതേഷ് പതി ത്രിപാഠി, സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, സിപിഐ (എംഎൽ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ, കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദർ സുഖു, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി തുടങ്ങി നിരവധി 'ഇന്ത്യ' സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു.
