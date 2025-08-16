ETV Bharat / bharat

ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് ബിഹാറിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ട് അധികാർ യാത്ര രണ്ടാം ഘട്ടത്തോടെ ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് അവസാനിക്കും

Rahul Gandhi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read

ദേവ് രാജ്


പട്‌ന: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന (സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ, എസ്‌ഐആർ) എന്ന പേരില്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധവുമായി ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി 'വോട്ട് അധികാർ യാത്ര' സംഘടിപ്പിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് ബിഹാറിൽ സസാറാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന 1,300 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റാലി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് പട്‌നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് അവസാനിക്കും. 25 ജില്ലകൾ കടന്നു പോകുന്ന റാലി രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക.

ആദ്യഘട്ട മാർച്ചിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഔറംഗാബാദ് ജില്ലയിലെ ദിയോ, അംബ, കുടുംബ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ചൊവ്വാഴ്‌ച ഗയ ജില്ലയിലെ വസീർഗഞ്ചില്‍ പര്യടനം നടത്തും. ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 21 -ന് ഷെയ്‌ഖ്‌പൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 24 ന് മുൻഗർ, കതിഹാർ, പൂർണിയ എന്നിവിടങ്ങളും സന്ദർശിക്കും. റാലിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം 26 ന് സുപോളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ദർഭംഗ, സീതാമർഹി, വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, സരൺ തുടങ്ങിയ ജില്ലകൾ സഞ്ചരിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് പര്യടനം അവസാനിക്കും.

രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) നേതാവ് തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് , സിപിഐഎംഎൽ, സിപിഐ, സിപിഎം, വികാസ്‌ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) നേതാക്കൾ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കും. രാജ്യസഭാംഗവും മുൻ ബിഹാർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റുമായ അഖിലേഷ് പ്രസാദ് സിംഗാണ് റാലിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

"ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ പ്രതിഷേധ റാലിയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ദരിദ്രർ, പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ, യുവാക്കൾ, കർഷകർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയില്‍ പ്രതീക്ഷ അര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഈ റാലിക്ക് ബിഹാറിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാരും പിന്തുണക്കണമെന്നും പങ്കെടുക്കണം" അഖിലേഷ് പ്രസാദ് നിർദേശിച്ചു. ബിജെപിയുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെയും കള്ളക്കളികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

വോട്ടര്‍പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവസാന മാർഗമാണ് പര്യടനമെന്ന് സിങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ബിഹാര്‍ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കാണാൻ പോയി. സൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണത്തില്‍ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ നിന്നും 20 ശതമാനം വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞുവെന്ന് കമ്മിഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും പ്രതിഷേധിച്ചു. വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടിനെ ബിജെപിയും ജെഡിയുവും പിന്തുണയ്ക്കു‌കയും ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും അഖിലേഷ് പ്രസാദ് സിങ് ആരോപിച്ചു.

