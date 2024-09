ETV Bharat / bharat

കോൺഗ്രസ് പരസ്യമായി രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇൽഹാൻ ഒമറെ കണ്ടത് ദേശവിരുദ്ധമെന്ന് ബിജെപി - RAHUL GANDHI US VISIT

Rahul Gandhi meets US lawmakers and Biden administration officials in Washington DC Read more At: https://www.aninews.in/news/world/us/rahul-gandhi-meets-us-lawmakers-and-biden-administration-officials-in-washington-dc20240910233357/ ( ANI )