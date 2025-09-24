ETV Bharat / bharat

പട്‌നയിലെ സിഡബ്ല്യൂസി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

2025 അവസാനത്തോടെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Congress Leader Rahul Gandhi. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 24) പട്‌നയില്‍ നടക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് യോഗം. ഉന്നത നേതാക്കളും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ നേതാക്കള്‍ ബിഹാറിലെ പട്‌നയില്‍ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 23) പട്‌നയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2025 അവസാനത്തോടെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല്‍ യോഗത്തില്‍ നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് സൂചന. കോൺഗ്രസ് എംപി രൺദീപ് സുർജേവാലയും യോഗത്തിനായി പട്‌നയിലെത്തി. രാജ്യത്തെ രാഷ്‌ട്രീയ മാറ്റങ്ങളില്‍ ചരിത്രപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഇടമാണ് ബിഹാറെന്ന് രണ്‍ദീപ്‌ സുര്‍ജേവാല പറഞ്ഞു.

ചമ്പാരന്‍ സത്യഗ്രഹം മുതല്‍ ഇന്നുവരെയും ബിഹാര്‍ ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെയും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും സുര്‍ജേവാല പറഞ്ഞു.

സമീപകാലത്ത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങളെ കുറിച്ച് യോഗത്തിന് ബിഹാറിലെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഭൂപേഷ്‌ ബാഗേലും പ്രതികരിച്ചു. ജാതി സെന്‍സസ് സംബന്ധിച്ചും വോട്ട് മോഷണത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജന്‍ ബോംബിനായിട്ടാണെന്നും ബാഗേല്‍ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ ഇരട്ട എഞ്ചിന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാെനത്തിയ എന്‍എസ്‌യുഐ നേതാവ് കനയ്യ കുമാര്‍. വോട്ട് മോഷണത്തിനെതിരെ പോരാടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. തൊഴിലില്ലായ്‌മ, കുടിയേറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

2025 അവസാനത്തോടെ ബിഹാറില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാന്‍‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ വിജയദൗത്യത്തിനായി ബിജെപിയും കരുക്കള്‍ നീക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്‌ ഷാ തന്നെ പ്രചാരണത്തിന് നേരിട്ട് കളത്തിലിറങ്ങുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് തവണയാണ് അമിത്‌ ഷാ ബിഹാറില്‍ എത്തിയത്. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ടുള്ളതാണ്. ബിഹാറിന് ബിജെപി പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. വിജയം കൊയ്യാന്‍ ഇരു പാര്‍ട്ടികളും തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുകയാണ്.

