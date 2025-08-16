ETV Bharat / bharat

'ഒരു ലക്ഷം കോടി വാചകകസര്‍ത്ത് -സീസൺ 2': മോദിയുടെ വികസിത് ഭാരത് റോജ്‌‌ഗർ യോജന പദ്ധതിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ - RAHUL GANDHI SLAMS PMVBRY

"ഈ സർക്കാരിൽ നിന്ന് യുവാക്കൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കില്ല, മറിച്ച് വാചകകസർത്ത് മാത്രമേ നടക്കൂ"- രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

File Photo of Rahul Gandhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 8:05 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'വികസിത് ഭാരത് റോജ്‌‌ഗർ യോജന' പദ്ധതിയെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. "പഴയ അതേ കപടവിദ്യകളും അതേ കണക്കുകളും" എന്നാണ് രാഹുലിൻ്റെ പരിഹാസം. "ഒരു ലക്ഷം കോടി വാചകകസര്‍ത്ത് - സീസൺ 2! എന്നും രാഹുൽ വിമര്‍ശിച്ചു.

ഈ സർക്കാരിൽ നിന്ന് യുവാക്കൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കില്ല, മറിച്ച് വാചകകസർത്ത് മാത്രമേ നടക്കൂ. 11 വർഷത്തിനു ശേഷവും അതേ അടവും കൊണ്ട് മോദി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് വാഗ്‌ദാനമായി മാറി. ഈ വർഷത്തെ ഒരു ലക്ഷം കോടി തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ സത്യം എന്താണ്?. മോദിജിയുടെ പഴയ അതേ തന്ത്രം വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

10,000ൽ താഴെയുള്ള ഇൻ്റേൺഷിപ്പുകൾ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വളരെ കുറവായതിനാൽ 90% യുവാക്കളും അത് നിരസിച്ചുവെന്ന് പാർലമെൻ്റിൽ സർക്കാർ സമ്മതിച്ചതാണ്. മോദി ജിക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഈ സർക്കാരിൽ നിന്ന്, യുവാക്കൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കില്ല, മറിച്ച് വാചകകസർത്ത് മാത്രമേ നടക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാർലമെൻ്റിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടിയും ചേർത്താണ് എക്‌സ് പോസ്റ്റ്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നടത്തിയ റെക്കോഡ് പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വികസിത് ഭാരത് റോജ്‌‌ഗർ യോജന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 3.5 കോടി യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കള്‍ക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും സർക്കാർ 15000 രൂപ നൽകുമെന്നുമായിരുന്നു വാഗ്‌ദാനം.

എന്താണ് വികസിത് ഭാരത് റോജ്‌‌ഗർ യോജന പദ്ധതി

79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കുമായി പ്രധാൻ മന്ത്രി വികസിത് ഭാരത് റോജ്‌ഗർ യോജന ആരംഭിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം. ഈ പദ്ധതി 2025 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ, സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി ജോലി ലഭിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് 15,000 രൂപ നേരിട്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രധാൻ മന്ത്രി വികസിത് ഭാരത് റോജ്‌ഗർ യോജന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 3.5 കോടി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രസംഗിച്ചത്.

യുവാക്കളെ സാമ്പത്തികമായി പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണിത്. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കമ്പനികൾക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നും മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

യുവാക്കളെ അവരുടെ ആദ്യ ജോലി നേടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പനികൾ പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്നും രാജ്യത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

